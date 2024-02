Αθλητικά

Formula 1: Στη Ferrari ο Χάμιλτον

Τη μεταγραφή - "βόμβα" ανακοίνωσε η Φεράρι. Πότε θα ενεργοποιηθεί το συμβόλαιο του 39χρονου Βρετανού πιλότου.

Η μεγάλη «μεταγραφή» στη Formula 1 είναι πλέον γεγονός, με τη Φεράρι να «ενεργοποιεί» τη «βόμβα» με τον Λουίς Χάμιλτον. Λίγη ώρα μετά την επίσημη ανακοίνωση απ’ την πλευρά της Μερσέντες για το «διαζύγιό» της με τον επτάκις παγκόσμιο πρωταθλητή στο τέλος του 2024, ήρθε η επίσημη ενημέρωση απ’ τη «σκουντερία» για την έναρξη της συνεργασίας της με τον Χάμιλτον από το 2025.

Πρώτη η γερμανική ομάδα, με ένα σύντομο tweet το βράδυ της Πέμπτης (1/2) ανακοίνωσε τη λήξη του συμβολαίου της με τον Βρετανό πιλότο, στα τέλη της σεζόν του 2024. «Οι δρόμοι της Mercedes-AMG Petronas F1 Team και του Λιούις Χάμιλτον θα χωρίσουν στα τέλη της σεζόν του 2024.

Ο Λιούις Χάμιλτον ενεργοποίησε την δυνατότητα αποδέσμευσης από το συμβόλαιο που ανακοινώθηκε πέρυσι», αναφέρεται στην λιτή ανακοίνωση της Μερσέντες που βλέπει τον Βρετανό να αποχωρεί απ’ το τιμόνι της μετά από 11 χρόνια και 6 τίτλους παγκόσμιου πρωταθλητή κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους.

Ο 39χρονος Χάμιλτον, όπως έγινε γνωστό αμέσως μετά από τη Φεράρι θα υπογράψει νέο πολυετές συμβόλαιο με την ιταλική ομάδα, με την οποία βρισκόταν εδώ και καιρό σε συζητήσεις.

«Έζησα καταπληκτικά 11 χρόνια με αυτή την ομάδα και είμαι τόσο περήφανος για όσα πετύχαμε μαζί. Η Μερσέντες ήταν μέρος της ζωής μου από τότε που ήμουν 13 ετών» τόνισε ο Χάμιλτον σε μια δήλωση που δεν ανέφερε πουθενά το όνομα της Φεράρι.

«Είναι ένα μέρος όπου έχω μεγαλώσει, οπότε η απόφαση να φύγω, ήταν μια από τις πιο δύσκολες αποφάσεις που χρειάστηκε να πάρω ποτέ. Αλλά είναι η κατάλληλη στιγμή για μένα να κάνω αυτό το βήμα και είμαι ενθουσιασμένος που θα αναλάβω μια νέα πρόκληση».

Ο Χάμιλτον πρόσθεσε επίσης ότι ήθελε να τελειώσει την εποχή του στη Μερσέντες στα ύψη και ότι ήταν «...100% αφοσιωμένος στο να προσφέρω την καλύτερη απόδοση που μπορώ αυτή τη σεζόν και να κάνω την τελευταία μου χρονιά με τα Silver Arrows, αξέχαστη».

Scuderia Ferrari is pleased to announce that Lewis Hamilton will be joining the team in 2025, on a multi-year contract. pic.twitter.com/moEMqUgzXH — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) February 1, 2024

Ο 39χρονος Βρετανός πρόκειται να αντικαταστήσει τον Ισπανό οδηγό Κάρλος Σάινθ στο πλευρό του Σαρλ Λεκλέρκ και θα «δώσει» στην ιταλική ομάδα παγκόσμιο πρωταθλητή σε ένα από τα αυτοκίνητά τους για πρώτη φορά από την ημέρα που αποχώρησε ο Γερμανός Σεμπάστιαν Φέτελ το 2020.

Ο Χάμιλτον δεν έχει κερδίσει αγώνα από τον Δεκέμβριο του 2021 και η Φεραρι δεν έχει κερδίσει τίτλο από το 2008.

