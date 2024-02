Κοινωνία

Άγιοι Θεόδωροι: Θρίλερ με φωτιά στο σπίτι γυναίκας που αγνοείται

Η ένοικος του σπιτιού αγνοείται, ενώ το αυτοκίνητό της βρέθηκε έξω από το νεκροταφείο της πόλης.

Φωτιά ξέσπασε σε σπίτι στους Αγίους Θεοδώρους, περίπου στις 1.30 τα ξημερώματα της Παρασκευής 2/2, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Στο σημείο έσπευσαν αμέσως η Πυροσβεστική και οι εθελοντές του Συλλόγου Προστασίας του Δάσους των Αγίων Θεοδώρων.

Το σπίτι κάηκε ολοσχερώς, ενώ σύμφωνα με την ιστοσελίδα loutrakiblog, η ένοικος του σπιτιού, ηλικίας περίπου 40 ετών, που την ώρα της φωτιάς δεν βρισκόταν στο σπίτι της, αγνοείται.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας, το αυτοκίνητό της βρέθηκε έξω από το νεκροταφείο της πόλης.

Άνδρες της Αστυνομίας με τη συνδρομή της Πυροσβεστικής και των εθελοντών του Συλλόγου «χτενίζουν» την περιοχή προκειμένου να την εντοπίσουν, ενώ στο σημείο αναμένεται σκύλος της ΕΜΑΚ.

