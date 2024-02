Κοινωνία

Άγιοι Θεόδωροι: Τραγική κατάληξη στο “θρίλερ” με την αγνοούμενη

Η φωτιά στο σπίτι τα ξημερώματα, το εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο στο νεκροταφείο και το μακάβριο εύρημα του drone της Αστυνομίας.

Τραγική κατάληξη είχε το περιστατικό με μια αγνοούμενη γυναίκα στην περιοχή των Αγίων Θεοδώρων.

Όλα ξεκίνησαν μετά από φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε σπίτι το οποίο κάηκε ολοσχερώς, παρά τις προσπάθειες πυροσβεστών και εθελοντών.

Η ένοικος του σπιτιού όμως δεν βρέθηκε, με το μυστήριο να εντείνεται όταν το αυτοκίνητο της βρέθηκε έξω από το Νεκροταφείο Αγίων Θεοδώρων.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του loutraki365.gr, η 40χρονη γυναίκα, εντοπίστηκε νεκρή το μεσημέρι της Παρασκευής, από το drone της Αστυνομίας, στο ρέμα των Αγίων Θεοδώρων, περίπου 50 μέτρα μακριά από το Νεκροταφείο, όπου είχε παρατήσει το αυτοκίνητό της.

