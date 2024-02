Κοινωνία

Πατήσια: 17χρονες επιτέθηκαν σε ανήλικη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ανήλικη κατήγγειλε πως δεν είναι η πρώτη επίθεση σε βάρος της, αφού προ ολίγων ημερών την έιχαν χτυπήσει με πλάστη.

-

Nέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων, σημειώθηκε, με θύμα μια 17χρονη στα Πατήσια.

Το περιστατικό συνέβη σε δομή στην περιοχή, λίγο πριν της 20:00, την Πέμπτη.

Συγκεκριμένα, τρεις 17χρονες, οι οποίες κατάγονται από την Σενεγάλη, επιτέθηκαν στην χτυπώντας και τραυματίζοντάς την στο κεφάλι και το σώμα.

Η 17χρονη είπε μάλιστα πως δεν είναι η πρώτη επίθεση σε βάρος της, αφού προ ολίγων ημερών την έιχαν χτυπήσει με πλάστη.

Η ανήλικη φέρεται να ανέφερε στους αστυνομικούς ότι στις 31 Ιανουαρίου της είχαν επιτεθεί ξανά, χτυπώντας με πλάστη σε όλο της το σώμα.

Η 17χρονη θα υποβληθεί σε ιατροδικαστική εξέταση, ενώ οι δράστιδες, οι οποίες συνελήφθησαν εχθές το απόγευμα, κατηγορούνται για πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών.

Ειδήσεις σήμερα:

Άγιοι Θεόδωροι: Τραγική κατάληξη στο “θρίλερ” με την αγνοούμενη

Ινδία: Απελευθερώθηκε περιστέρι που κατηγορήθηκε για κατασκοπεία

Καλλιτεχνική κολύμβηση - Πλατανιώτη: προκρίθηκε με την καλύτερη επίδοση στον τελικό