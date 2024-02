Αθλητικά

Ferrari: Εκτοξεύσε την αξία της μετά την μεταγραφή Χάμιλτον

Δείτε κατά πόσο αυξήθηκε η αξία της ιταλικής εταιρείας μετά την ανακοίνωση της συνεργασίας της με τον Βρετανό πιλότο.

Η μεγάλη μεταγραφή στη Φόρμουλα Ενα είναι από χθες γεγονός, με τη Φεράρι ν' ανακοινώνει τη συνεργασία της με τον Λουίς Χάμιλτον.

Λίγη ώρα μετά την επίσημη ανακοίνωση από την πλευρά της Μερσέντες για το «διαζύγιό» της με τον επτάκις παγκόσμιο πρωταθλητή στο τέλος του 2024, ήρθε η επίσημη ενημέρωση από τη «σκουντερία» για την έναρξη της συνεργασίας της με τον Βρετανό πιλότο από το 2025.

Με την ανακοίνωση της συμφωνίας η τιμή μετοχής της ιταλικής εταιρείας αυξήθηκε από τα 346,78 δολάρια, στα 384 στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Αυτό σημαίνει πως η Φεράρι εκτινάχτηκε ως αξία στη διεθνή κεφαλαιαγορά από τα 62,4, στα 69,12 δισ. δολάρια. Αύξησε δηλαδή την αξία της κατά περίπου επτά δισ. ευρώ μέσα σε λίγες ώρες, με την ανακοίνωση της συμφωνίας

