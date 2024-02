Αθλητικά

Euroleague: Ο Παναθηναϊκός “υποκλίθηκε” στη Ζαλγκίρις

Ηττήθηκε ...εκκωφαντικά ο Παναθηναϊκός που δεν στάθηκε άξιος των περιστάσεων.

Ένας αγνώριστος και επιρρεπής σε λάθη (15) Παναθηναϊκός, δεν κατάφερε να βγάλει το ανταγωνιστικό πρόσωπό του στο Κάουνας, απέναντι σε μία Ζαλγκίρις που προερχόταν από την εκκωφαντική εμφάνιση επί της Φενερμπαχτσέ και έκλεισε αλώβητη τη «διαβολοβδομάδα».

Οι «πράσινοι» ηττήθηκαν με 80-68, για την 25η αγωνιστική της Euroleague και με ρεκόρ 15-10 έχασαν την ευκαιρία να συνεχίσουν την πίεση στην Μπαρτσελόνα για τη δεύτερη θέση.

Στον αντίποδα, η Ζαλγκίρις ανέβηκε στο 10-15 και συνεχίζει τον αγώνα της για να προλάβει τα Play-In.

Ο Παναθηναϊκός έχασε την αμυντική και επιθετική του ταυτότητα από το δεύτερο δεκάλεπτο και μέχρι το φινάλε, απόρροια των λαθών και των χαμένων επιθετικών ριμπάουντ, που τον οδήγησαν σε διαδοχικά νεκρά διαστήματα. Λαμπρή εξαίρεση στην «πράσινη» επίθεση, αλλά με 7 λάθη, ο Κέντρικ Ναν με 26 πόντους, ενώ πίσω από τους επίσης διψήφιους Μάριους Γκριγκόνις (15π.) και Ματίας Λεσόρ (14π.) υπήρξε το χάος...

Από την Ζαλγκίρις έλαμψε ο Κίναν Έβανς με 24 πόντους (4/5 τρίποντα), 5 ασίστ και 5 κλεψίματα.

Τα δεκάλεπτα: 25-25, 44-38, 64-56, 80-68

Με τους Ναν και Γκριγκόνις να σηκώσουν το βάρος της επίθεσης του Παναθηναϊκού στο πρώτο δεκάλεπτο, με 13 (3/3 τρίποντα) και 10 (2/2 τρίποντα) πόντους, αντίστοιχα, το «τριφύλλι» άντεξε στην πίεση της Ζαλγκίρις και έκλεισε την περίοδο με τον φωτεινό πίνακα να γράφει το ισόπαλο (25-25). Με τον Βιλντόσα να διακρίνεται σε άμυνα και δημιουργία και τον Λεσόρ να κυριαρχεί μέσα στην αντίπαλη ρακέτα (9π. στο β' δεκ.), ο Παναθηναϊκός έτρεξε ένα επιμέρους σκορ 2-8 στα πρώτα λεπτά του δευτέρου δεκαλέπτου, ξεφεύγοντας με 27-33, αλλά μέχρι εκεί... Δίχως άλλες επιλογές στην επίθεση και έχοντας ηττηθεί κατά κράτος στα ριμπάουντ, οι «πράσινοι» είδαν τη Ζαλγκίρις να πατάει γκάζι και να παίρνει τον δρόμο προς τα αποδυτήρια στο +6 (44-38).

Ένα νέο ξέσπασμα της ελληνικής ομάδας την έφερε στο -2 στο 24΄ (54-52), αλλά το νεκρό διάστημα που ακολούθησε βοήθησε την Ζαλγκίρις να βρει ρυθμό από μέση και μακρινή απόσταση, απαντώντας με δικό της επιμέρους σκορ 10-4 και κλείνοντας το τρίτο δεκάλεπτο στο +8 (64-56). Με τον Παναθηναϊκό να συνεχίζει μάταια να ψάχνει το αμυντικό και επιθετικό προσανατολισμό του, οι Λιθουανοί εκτόξευσαν τη διαφορά για πρώτη φορά στο +10 (68-58 στο 34΄) και δεν κοίταξαν πίσω... Άλλωστε οι «πράσινοι» των διαδοχικών λαθών, δεν είχαν δικαίωμα στο όνειρο της ανατροπής...

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Ράντοβιτς, Παστούσιακ, Κορτές

Οι συνθέσεις:

ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ (Αντρέα Τρινκιέρι): Έβανς 24 (4), Λεκαβίτσιους, Χέιζ 2, Γκιεντράιτις 7 (1), Σμιτς 10, Μπιρούτις 12, Σάμνερ 3 (1), Ντίμσα 2, Λαβρινοβίτσιους, Μάνεκ 8 (2), Μπουτκεβίτσιους 2, Ουλάνοβας 10.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Εργκίν Αταμάν): Καλαϊτζάκης, Βιλντόσα, Μωραΐτης, Παπαπέτρου, Γκραντ 7 (1), Ναν 26 (5), Λεσόρ 14, Αντετοκούνμπο, Γκριγκόνις 15 (3), Ερνανγκόμεθ 3, Μήτογλου 3.

