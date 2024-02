Οικονομία

Φορολογία - Φεβρουάριος: Ο “Γολγοθάς” των υποχρεώσεων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι τελευταίες δόσεις του ΕΝΦΙΑ και του φόρου εισοδήματος, μαζί με τα τέλη κυκλοφορίας, στην ατζέντα των φορολογικών υποχρεώσεων.

-

Δύσκολος μήνας για τους φορολογούμενους είναι ο Φεβρουάριος αφού είναι γεμάτος με πληρωμές φόρων αλλά και υποχρεώσεις που πρέπει να τακτοποιηθούν μέχρι το τέλος του μήνα.

Στα κρατικά ταμεία θα πρέπει να μπουν πάνω από 2 δισ. ευρώ για φόρο εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ και τέλη κυκλοφορίας κλείνοντας τις εκκρεμότητες του 2023, να καλυφθούν οι δόσεις για τις ρυθμίσεις οφειλών αλλά και την επιστρεπτέα προκαταβολή, σύμφωνα με το imerisia.gr.

Ταυτόχρονα λήγει η προθεσμία για όσους θέλουν να θέσουν τα οχήματα τους σε ψηφιακή ακινησία αλλά και για τα ζευγάρια που επιθυμούν να υποβάλλουν χωριστή φορολογική δήλωση.

Αναλυτικά οι υποχρεώσεις που πρέπει να πληρωθούν έως τις 29 Φεβρουαρίου:

Η τελευταία δόση φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων 2023 συνολικού ύψους 410 εκατ. ευρώ.

Η τελευταία δόση φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων 2023 συνολικού ύψους 285 εκατ. ευρώ.

Η τελευταία δόση του ΕΝΦΙΑ 2023 που ανέρχεται σε 250 εκατ. ευρώ.

Τα τέλη κυκλοφορίας του 2024 που συνολικά αγγίζουν το 1,206 δισ. ευρώ.

Μία ακόμη δόση της επιστρεπτέας προκαταβολής

Τη δόση των ρυθμίσεων τμηματικής εξόφλησης οφειλών.

Ειδήσεις σήμερα:

“Ο άλλος άνθρωπος” - Αλεξανδρής: Ο Πολυχρονόπουλος δεν κατηγορείται για τίποτα



Υπουργείο Εργασίας: Έκρηξη βόμβας απέναντι από το κτήριο

Μέση Ανατολή: Μπαράζ αμερικανικών βομβαρδισμών σε Ιράκ και Συρία