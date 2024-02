Πολιτική

Εύη Χριστοφιλοπούλου: Γιατί αποφάσισα να προσχωρήσω στην Ν.Δ

Τι απάντησε στο ερώτημα αν θα είναι υποψήφια ευρωβουλευτής στις επόμενες εκλογές.

Η Εύη Χριστοφιλοπούλου, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Στούντιο με Θέα», αναφέρθηκε στην προσχώρηση της στην ΝΔ, τονίζοντας ότι από τότε που έφυγε από το ΠΑΣΟΚ, είχε επιστρέψει στην δουλειά της στο Πανεπιστήμιο κι ασχολούνταν κυρίως με την έρευνα.

«Βλέπω για πρώτη φορά έναν Πρωθυπουργό που κάνει αυτοκριτική και μια Κυβέρνηση που επιχειρεί με συνέπεια και κάνει μεταρρυθμίσεις. Εγώ εντασσόμενη στη Νέα Δημοκρατία νιώθω μέρος του κέντρου», δήλωσε αρχικά, συμπληρώνοντας πως τα στελέχη της ΝΔ την καλοδέχτηκαν.

«Η πολιτική των μπλε και των πράσινων καφενείων έχει περάσει, όπως και οι πλατείες των αγανακτισμένων. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας λαϊκισμός από την ακροδεξιά και την ακροαριστερά και στον αντίποδα μια σύγκληση των δυνάμεων που βρίσκονται δεξιά κι αριστερά του κέντρου», παρατήρησε η κυρία Χριστοφιλοπούλου.

Στο ερώτημα αν θα είναι υποψήφια ευρωβουλευτής με την ΝΔ, στις επικείμενες εκλογές, απάντησε ότι αυτό «είναι απόφαση του Μητσοτάκη και των αρμόδιων οργάνων του κόμματος».





