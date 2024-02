Παρίσι: Επίθεση με μαχαίρι σε σταθμό του τρένου (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αιματηρή επίθεση σημειώθηκε σε σταθμό του τρένου στο Παρίσι. Οι ανακοινώσεις των Αρχών.

-

(εικόνα αρχείου)

Ένας άνδρας, ύποπτος ότι επιτέθηκε σήμερα το πρωί με μαχαίρι σε ανθρώπους σε σιδηροδρομικό σταθμό του Παρισιού, συνελήφθη, γνωστοποίησε στο Γαλλικό Πρακτορείο η γαλλική αστυνομία, χωρίς να μπορεί στο στάδιο αυτό να διευκρινίσει τα κίνητρα του δράστη.

Σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό που ανακοινώθηκε από το αρχηγείο της αστυνομίας, η επίθεση, η οποία πραγματοποιήθηκε γύρω στις 08:00 (τοπική ώρα, 09:00 ώρα Ελλάδας) στο σιδηροδρομικό σταθμό Γκαρ ντε Λιόν, στο νοτιοανατολικό Παρίσι, προκάλεσε το σοβαρό τραυματισμό ενός ανθρώπου, του οποίου ωστόσο δεν κινδυνεύει η ζωή, και δύο ελαφρά τραυματίες.

«Ο ύποπτος δεν φώναξε κάτι στη διάρκεια της ενέργειάς του», πρόσθεσε μια αστυνομική πηγή. «Στους αστυνομικούς παρουσίασε ένα ιταλικό δίπλωμα οδήγησης», διευκρινίσθηκε από την ίδια πηγή.

Apparent video at the Gare de Lyon in Paris, France, where at least 3 people were injured in a knife attack. A man has reportedly been arrested.



pic.twitter.com/L9oliy2ysX