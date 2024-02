Πολιτική

Αγρότες – Μαρινάκης: Δεν θα υπάρξουν άλλα μέτρα ενίσχυσης

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφερόμενος στην έκρηξη της βόμβας στο Υπουργείο Εργασίας, έκανε λόγο για «σοβαρό περιστατικό που ανήκει στο βαρύ έγκλημα».

«Το περιστατικό είναι πολύ σοβαρό και ανήκει στο βαρύ έγκλημα» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στην έκρηξη βόμβας που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου έξω από το υπουργείο Εργασίας στην «καρδιά» της Αθήνας.

«Μας ανησυχεί το χτύπημα, έχουμε εμπιστοσύνη στην αστυνομία» τόνισε ο κ. Μαρινάκης προσθέτοντας ότι «είναι δεδομένο ότι πρέπει να πέσει και σε αυτή την υπόθεση και να έχουμε την ταχύτερη δυνατή διαλεύκανσή της».

Αναφερόμενος στα συλλαλητήρια των αγροτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε πως «Δεν υποσχόμαστε ότι θα δώσουμε κάτι που δεν μπορούμε. Δεν θα έχουμε άλλα μέτρα, αυτές είναι οι δημοσιονομικές μας αντοχές».

Ακόμη, τόνισε μεταξύ άλλων πως «αυτή η κυβέρνηση πορεύεται έχοντας μία σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες. Όταν υπάρχουν λάθη, προσπαθούμε να τα διορθώσουμε όσο ταχύτερα και καλύτερα γίνεται. Σε αυτό το πλαίσιο, οφείλουμε να λέμε την αλήθεια».

«Υπήρξε μία σειρά από –διαχρονικά, τα οποία εντάθηκαν μετά τον Daniel– αιτήματα από τους αγρότες, ήλθε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή, υπενθύμισε την πολιτική που εφαρμόζεται από την πρώτη στιγμή και βέβαια, ανακοίνωσε κάποιες παρεμβάσεις αναφορικά με το ρεύμα, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο, τις αποζημιώσεις και τους διακανονισμούς για τους οποίους μίλησε ο κ. Σκυλακάκης», συμπλήρωσε.

