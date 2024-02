Πολιτική

Κασσελάκης: Η επίσκεψη στην “Agrotica” και τα “πυρά” στον Μητσοτάκη (εικόνες)

Ο Στέφανος Κασσελάκης, βρέθηκε στην Θεσσαλονίκη για την έκθεση “Agrotica”. Επίθεση εξεπέλυσε μεσα από ανάρτησή του γι τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία στο δημόσιο χαρακτήρα της ΔΕΘ-Helexpo και στο σχέδιο ανάπλασης του χώρου, λέγοντας, όμως, ότι η Θεσσαλονίκη χρειάζεται περισσότερο πράσινο, εξέφρασε ο πρόεδρος του κόμματος Στέφανος Κασσελάκης, στη διάρκεια της συνάντησης που είχε με τη διοίκηση του εκθεσιακού φορέα στο πλάσιο της επίσκεψης του στην AGROTICA.

"Είμαι πεντακάθαρος. Εγώ και οι συνεργάτες μου έχουμε καθαρά χέρια και είμαστε εδώ για να προσφέρουμε. Θα στηρίξουμε τη θεσσαλονίκη", τόνισε ο κ. Κασσελάκης και σημείωσε πως η Θεσσαλονίκη πρέπει να γίνει πόλος έλξης για επενδύσεις και νέους ανθρώπους.

Ο πρόεδρος της ΔΕΘ-Helexpo, Τάσος Τζήκας έκανε μια αναλυτική παρουσίαση του πρότζεκτ ανάπλασης του χώρου της ΔΕΘ. Τον λόγο πήρε και εκπρόσωπος των εργαζομένων στη ΔΕΘ-Helexpo.

Αμέσως μετά τη συνάντηση με τη διοίκηση της ΔΕΘ-Helexpo ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ξεκίνησε επισκέψεις σε περίπτερα της AGROTICA. Τον κ. Κασσελάκη συνοδεύουν ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, η γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, Θεοδώρα Τζάκρη, ο τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, Βασίλης Κόκκαλης, η υπεύθυνη για τα αγροτικά Ολυμπία Τεληγιορίδου, βουλευτές, η εκπρόσωπος Τύπου, Δώρα Αυγέρη, και κομματικά στελέχη.

"Βολές" κατά Μητσοτάκη

«Βασιλιά του νεολαϊκισμού» που «δίνει οδηγίες για το πώς μία χώρα θα νικήσει τον λαϊκισμό», χαρακτηρίζει τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο Στέφανος Κασσελάκης, με αφορμή άρθρο του πρωθυπουργού στον Economist.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ σημειώνει σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «η ήττα του νεολαϊκισμού του Κυριάκου Μητσοτάκη περνά μέσα από το σχέδιο για μία πατρίδα στην οποία κάθε πολίτης θα έχει τις ευκαιρίες να ζήσει καλύτερα».

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Κασσελάκη:

«Ο Πρωθυπουργός γράφει άρθρο στον Economist δίνοντας οδηγίες για το… πώς μπορεί μια χώρα να γλιτώσει από τον λαϊκισμό. Και παρουσιάζει την Ελλάδα που παρέλαβε το 2019, ως μια χώρα δακτυλοδεκτούμενη.

- Ενώ όλοι οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι επαινούσαν τότε τον Αλέξη Τσίπρα για την έξοδο από τα μνημόνια και την ευνοϊκότερη ρύθμιση χρέους στην Ιστορία.

- Ενώ όλη η Ευρώπη δείχνει με το δάχτυλο τον ίδιο για τις παρακολουθήσεις, την αδιαφάνεια, τις τακτικές ελέγχου της Δικαιοσύνης και την ανελευθερία του Τύπου.

Ο άνθρωπος που έφτασε τους πολίτες της χώρας του να πληρώνουν το ελληνικό λάδι και την ελληνική φέτα ακριβότερα από ότι οι Βέλγοι, μιλώντας για «διεθνές φαινόμενο».

Ο άνθρωπος που έχει υπουργοποιήσει τη μισή λαϊκιστική Ακροδεξιά της χώρας.

Ο πολιτικός που κατέβασε στους δρόμους περικεφαλαίες για να πάει κόντρα στην εθνική γραμμή και εργαλειοποίησε τις φυσικές καταστροφές για να εκλεγεί, ενώ τώρα ρίχνει τσιμέντο πάνω από το έγκλημα των Τεμπών για να κρύψει τις ευθύνες.

Ο πολιτικός που έκανε σημαία την Ασφάλεια για να παραδώσει τη χώρα στη Greek Mafia και έπαιξε με το θυμικό του λαού στο μεταναστευτικό για να καταλήξει ότι τώρα τους χρειάζεται ως εργατικά χέρια.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που έγινε ο βασιλιάς του νεολαϊκισμού στήνοντας στη χώρα ένα πρωτοφανές σύστημα προπαγάνδας, δίνει οδηγίες για το πώς μία χώρα θα νικήσει τον λαϊκισμό!

Θα νικήσουμε μαζί λοιπόν τον προηγμένου τύπου λαϊκισμό του, δίνοντας λύσεις στα προβλήματα, μιλώντας με προτάσεις στους πολίτες, όσος χρόνος και κόπος κι αν χρειαστεί.

Γιατί η ήττα του νεολαϊκισμού του Κυριάκου Μητσοτάκη περνά μέσα από το σχέδιο για μία πατρίδα στην οποία κάθε πολίτης θα έχει τις ευκαιρίες να ζήσει καλύτερα».

