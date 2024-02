Οικονομία

Αγρότες έστησαν…μπλόκα έξω από τη ΔΕΘ (εικόνες)

Τρακτέρ στήθηκαν έξω από τη ΔΕΘ, όπου αγρότες πέταξαν τη σοδειά τους, σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

Εκατοντάδες αγρότες από τη Βόρεια Ελλάδα, την Θεσσαλία, τη Στερεά και τη Δυτική Ελλάδα συγκεντρώνονται από το πρωί μπροστά από την ΔΕΘ και την έκθεση Agrotica για το μεγάλο συλλαλητήριο, που έχει προγραμματιστεί για σήμερα.

Μπροστά από τη ΔΕΘ έχουν παραταχθεί τρακτέρ, ενώ αναμένονται και λεωφορεία με παραγωγούς από όλη τη χώρα. Στη βόρεια Πύλη της ΔΕΘ αγρότες πέταξαν κάστανα και μήλα, διαμαρτυρόμενοι ότι, σάπισαν.

Οι αγρότες συνεχίζουν τις διαμαρτυρίες τους, παρά τις εξαγγελίες Μητσοτάκη, ενώ στο συλλαλητήριο συμμετέχουν κτηνοτρόφοι, αλιείς και μελισσοκόμοι, αλλά και φοιτητές.

Οι διαμαρτυρόμενοι διαμηνύουν ότι, «ο αγώνας τώρα ξεκινάει», ενώ ζητούν και συνάντηση με τον Πρωθυπουργό.

Αυτά που διεκδικούν είναι αφορολόγητο πετρέλαιο, έκπτωση στην πληρωμή του ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ ζητούν αμέσως και πλήρεις αποζημιώσεις για τις καταστροφές που υπέστη ο αγροτικός κόσμος από την κακοκαιρία του Σεπτεμβρίου, στη Θεσσαλία. «Θέλουμε τις ζωές μας πίσω», αναφέρουν, μεταξύ άλλων. Ψηφίσματα συμπαράστασης διαβάστηκαν επίσης από συνδικάτα εργαζομένων, φοιτητών.

“Ο πρωθυπουργός μοίρασε χάντρες και καθρεφτάκια… όπως ο Κολόμβος στους ιθαγενείς της Αμερικής“, είπε ένας ομιλητής καλώντας στην κλιμάκωση των κινητοποιήσεων και την ενίσχυση των μπλόκων. Ζήτησε να μεταβούν με τα τρακτέρ στην Αθήνα. “Να γίνει ένα δεύτερο Κιλελέρ”, επισήμανε.

Η κυκλοφορία των οχημάτων στο σημείο διεξάγεται κανονικά, ενώ επικρατεί ηρεμία.

Η παναγροτική σύσκεψη των αγροτών έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη στη Νίκαια, ενώ κανένας δεν αποκλείει το κλείσιμο των δρόμων.

