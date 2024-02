Πολιτική

Ανδρουλάκης - “Agrotica”: Η κυβέρνηση δεν έχει κανένα όραμα για τον πρωτογενή τομέα (εικόνες)

Τι είπε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης κατά την επίσκεψή του στην έκθεση "Agrotica", στη Θεσσαλονίκη.

«Η κυβέρνηση δεν έχει κανένα όραμα για τον πρωτογενή τομέα της χώρας. Κάνει απλά διαχείριση πολιτικού κόστους, μόλις τα τρακτέρ βγούνε στους δρόμους», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, μετά τη συνάντησή του με τη διοίκηση της ΔΕΘ-HELEXPO.

Επισήμανε ότι στην Ελλάδα, την τελευταία δεκαετία μειώθηκαν οι αγροτικές εκτάσεις που καλλιεργούνται κατά 25% και πρόσθεσε ότι «είναι αδιανόητο να έχουμε εμπορικό έλλειμμα, ενώ θα μπορούσε ο πρωτογενής τομέας να καλύψει όλες τις ανάγκες»

Όπως ανέφερε, αυξήθηκε κατά 25% το κόστος αγροτικής παραγωγής, που αφορά κυρίως την ενέργεια, και η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα για τη συγκράτησή του, «μόνο μικροδιαχείριση»

«Είπε χθες ο κ. Μητσοτάκης ότι θα μειωθεί 10% το τιμολόγιο στο ρεύμα για τους θερινούς μήνες. Δεν χρειάζονται ενέργεια τους υπόλοιπους μήνες τα θερμοκήπια; Είπε επίσης, ότι μέχρι τον Απρίλιο θα πληρωθούν οι άμεσες ενισχύσεις, που έπρεπε όμως να είχαν πληρωθεί μέχρι τα τέλη του 2023. Όλα αυτά δείχνουν ότι δεν υπάρχει κανένα στρατηγικό σχέδιο. Απαντήσεις μόνο όταν τα τρακτέρ βγαίνουν στους δρόμους», ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης.

Τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει όραμα για έναν πρωτογενή τομέα με εξωστρέφεια, που θα δώσει αξιοπρέπεια και προοπτική σε αγρότες, κτηνοτρόφους, μεταποιητές για να μείνουν στον τόπο τους και να παραγάγουν.

Στις δηλώσεις του ο κ. Ανδρουλάκης, εξέφρασε τον προβληματισμό του για την ανάπλαση της ΔΕΘ και επισήμανε ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στη δημιουργία μητροπολιτικού πάρκου, το οποίο θα αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής των πολιτών και θα κάνει τη Θεσσαλονίκη πόλη βιώσιμη και φιλική.

Μίλησε για ήπιες υποδομές που θα αφορούν τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ενώ σημείωσε ότι «είναι αδιανόητο αυτή η πολύ μεγάλη συζήτηση, μια μεγάλη επένδυση που θα κάνει ο ελληνικός λαός για να αναβαθμίσει την πόλη, να γίνει ένα επιχειρηματικό πλάνο, εγχώριων ή εξωχώριων επιχειρηματικών συμφερόντων».

Ο πρόεδρος της ΔΕΘ-HELEXPO, Τάσος Τζήκας, τόνισε στη συνάντηση ότι οι αγρότες αγαπάνε την Agrotica, η οποία αποτελεί και ένα φόρουμ διαλόγου και επικοινωνίας, ενώ τα πρώτα στοιχεία δείχνουν πως θα είναι μία πολύ καλή έκθεση με κριτήριο την επισκεψιμότητα.

Στο μεγάλο όφελος και της Θεσσαλονίκης από τη διοργάνωση της Agrotica αναφέρθηκε ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΘ-HELEXPO, δρ. Κυριάκος Ποζρικίδης, υπογραμμίζοντας ότι η έκθεση συγκαταλέγεται στις καλύτερες του είδους της πανευρωπαϊκά.

Μετά τη συνάντηση, ο κ. Ανδρουλάκης συνοδευόμενος από βουλευτές και στελέχη του κόμματος, επισκέφθηκε τα περίπτερα της Agrotica.

