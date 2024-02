Κοινωνία

Βόμβα στη Σταδίου: Τα βίντεο, η ανάληψη ευθύνης και τα νέα στοιχεία

Η στιγμή της έκρηξης. Ποια είναι η πρωτοεμφανιζόμενη οργάνωση που ανέλαβε την ευθύνη. Οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής.

Του Μανώλη Ασαριώτη

Ισχυρός ωρολογιακός εκρηκτικός μηχανισμός εξερράγη λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα στην οδό Σταδίου, απέναντι από το Υπουργείο Εργασίας.

Από την ενεργοποίηση τής βόμβας, που ήταν τοποθετημένη σε σακίδιο, κρεμασμένο στα κάγκελα τού πεζοδρομίου, προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές τόσο στο κυβερνητικό κτίριο όσο και σε παρακείμενα.

Την ευθύνη για την ενέργεια ανέλαβε η οργάνωση "Επαναστατική Ταξική Αυτοάμυνα", μέλος της οποίας πραγματοποίησε προειδοποιητικά τηλεφωνήματα στην Εφημερίδα των Συντακτών.

Τέσσερις ώρες μετά την ενεργοποίηση τού ισχυρού εκρηκτικού μηχανισμού στην οδό Σταδίου και ακόμα ο δρόμος παραμένει κλειστός.

Στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας αναζητούν στοιχεία για την έρευνά τους, ενώ πυροσβέστες με κλιμακοφόρο όχημα σπάνε τα ραγισμένα τζάμια των παραθύρων στο υπουργείο Εργασίας.

Η βόμβα ήταν τοποθετημένη σε ένα σακίδιο, το οποίο τα μέλη της οργάνωσης κρέμασαν στα κάγκελα του πεζοδρομίου απέναντι από το κυβερνητικό κτίριο. Λίγα λεπτά πριν από τη μία τα ξημερώματα, άγνωστος τηλεφώνησε στην Εφημερίδα των Συντακτών και προειδοποίησε για την τοποθέτηση βόμβας στο Υπουργείο Εργασίας.

Ο άγνωστος έδωσε στα δύο προειδοποιητικά τηλεφωνήματα χρονικό περιθώριο για την ενεργοποίηση του μηχανισμού σαράντα λεπτά. Η βόμβα εξερράγη στις 01:29 προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές κυρίως στο κτίριο του υπουργείου Εργασίας.

Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές: “Θεωρούμε ότι εσκεμμένα επέλεξαν να τοποθετήσουν τη βόμβα απέναντι από τον πραγματικό στόχο τους. Πίσω από εκείνο το σημείο υπάρχουν λαμαρίνες, λόγω εργασιών στο κτίριο της τράπεζας, και έτσι το ωστικό κύμα κατευθύνθηκε κυρίως στο υπουργείο. Εάν την είχαν τοποθετήσει μπροστά στο υπουργείο, τότε οι ζημιές θα είχαν περιοριστεί στο ισόγειό του, καθώς υπάρχει μία μαρκίζα, που θα σταματούσε το ωστικό κύμα. Λόγω της παλαιότητας των υλικών στο υπουργείο, οι ζημιές είναι πολλές”.

Από την πρώτη στιγμή κατέφθασαν στο σημείο πυροτεχνουργοί της Αστυνομίας, στελέχη της Αντιτρομοκρατικής και της Σήμανσης, που ξεκίνησαν τις έρευνές τους.

Το υπουργείο Εργασίας είχε γίνει στόχος τρομοκρατικής οργάνωσης και το 2016. Στις 12 Δεκεμβρίου είχαν τοποθετήσει βόμβα και πάλι σε σακίδιο και πάλι στα κάγκελα, αλλά τότε μπροστά στο υπουργείο. Ο μηχανισμός είχε εξουδετερωθεί και την ευθύνη για την τοποθέτησή του είχε αναλάβει η “ΟΜΑΔΑ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ”.





Ποια είναι η τρομοκρατική οργάνωση που ανέλαβε στην ευθύνη



Μέχρι αυτή την ώρα δεν μπορούν να πουν με βεβαιότητα το υλικό που χρησιμοποιήθηκε, καθώς ήταν "τέλεια" η έκρηξη και το μόνο που μπορούν να πουν είναι πως πρόκειται για ένα ισχυρό εκρηκτικό.

Η οργάνωση “Επαναστατική Ταξική Αυτοάμυνα” ανέλαβε την ευθύνη για την τοποθέτηση τής βόμβας και μάλιστα πάρα πολύ γρήγορα, από το προειδοποιητικό τηλεφώνημα κιόλας, κάτι που για χρόνια δεν είχαν κάνει τα μέλη άλλης οργάνωσης.

Σε ερώτηση τού ΑΝΤ1 γιατί έσπευσαν να δηλώσουν την ταυτότητά τους, αξιωματικός της ΕΛΑΣ με μεγάλη εμπειρία στο εγχώριο αντάρτικο πόλης απάντησε πως είναι πιθανό να μην θέλουν να συσχετιστούν με την ενέργεια έξω από την έδρα των ΜΑΤ, τον περασμένο Δεκέμβριο, την ευθύνη για την οποία είχε αναλάβει με προκήρυξή της η "Ένοπλη Προλεταριακή Δικαιοσύνη”.

Αν και όπως τόνισε ο συγκεκριμένος αξιωματικός οι δύο ενέργειες παρουσιάζουν πολλές διαφορές.

Ήδη τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας έχουν συλλέξει βίντεο από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, αναλύουν με προσοχή τις εικόνες και αναζητούν πληροφορίες για τον άνθρωπο ή τους ανθρώπους, που τοποθέτησαν τον μηχανισμό στην οδό Σταδίου.

