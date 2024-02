Αθλητικά

ΠΑΟΚ - Απόλλων Πάτρας: εύκολη νίκη για τους Θεσσαλονικείς

Ο δικέφαλος του Βορρά, πήρε εύκολα τη νίκη κόντρα στον Απόλλωνα Πάτρας με μια πολύ καλή εμφάνιση σε όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Καλύτερος, σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, ο ΠΑΟΚ επικράτησε εύκολα σήμερα, στο PAOK Sports Arena, για τη 17η αγωνιστική της Basket League, επί του ουραγού στη βαθμολογία, Απόλλωνα Πατρών με σκορ 85-70. Αποτέλεσμα με το οποίο επέτρεψε σε επιτυχία, μετά την ήττα που υπέστη την περασμένη εβδομάδα στο, ΣΕΦ, από τον Ολυμπιακό.

Κορυφαίος για τον «Δικέφαλο» στο παρκέ ήταν ο Τζάστιν Άλστον (24 πόντοι, 8 ριμπάουντ). Με νταμπλ -νταμπλ τελείωσε το ματς ο Έλβαρ Φρίντρικσον (12 πόντοι, 12 ασίστ, 4 κλεψίματα), ενώ εξαιρετικός ήταν ο εσχάτως αποκτηθείς, Μαρκίς Τάουνς (19 πόντοι, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα). Θετικό ήταν, ακόμη, το ντεμπούτο του με την ασπρόμαυρη φανέλα του Σέσιλ Γουίλιαμς (11 πόντοι, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ).

Φιλότιμη προσπάθεια, κυρίως, στο δεύτερο ημίχρονο, κατέβαλαν οι Αχαιοί, κορυφαίος για τους οποίους ήταν ο Μαλίκ Όσμπορν, ο οποίος ολοκλήρωσε το παιχνίδι με νταμπλ-νταμπλ (24 πόντοι, 12 ριμπάουντ).

Με 1’05’’ να απομένουν για τη λήξη της αναμέτρησης αποβλήθηκε από τον πάγκο, με δεύτερη τεχνική ποινή, ο προπονητής του Απόλλωνα, Γιάννης Χριστόπουλος.

Τα δεκάλεπτα: 25-10, 43-32, 64-50, 85-70

Η επιθετική δράση των Τάουνς, ΜακΝίς έδωσε με το… καλησπέρα προβάδισμα με 7-0 στον ΠΑΟΚ. Διαφορά που στο 6’, με τον Τσαϊρέλη να μπαίνει στην εξίσωση, «ανέβηκε» στο +9 (15-6) και με την ολοκλήρωση της πρώτης περιόδου στο +15 (25-10).

Στο ίδιο περίπου επίπεδο είχε την απόστασή του ο «Δικέφαλος» μέχρι το 14’ (33-20), όταν ο Απόλλωνας «έτρεξε» επιμέρους 2-12, έχοντας κινητήριους μοχλούς τους Όσμπορν, Μπράουν και μείωσε τους 3 πόντους (17’ 35-32).

Ο ΠΑΟΚ «απάντησε» άμεσα με συνεχείς πόντους από τους Άλστον (3/3 δίποντα), Τάουνς (1/1 δίποντο) και έφυγε στα αποδυτήρια, για το ημίχρονο, με +11 (43-32). Στο 24’ οι Θεσσαλονικείς βρέθηκαν εκ νέου στο +15 (52-37), απόσταση η οποία, δύο λεπτά αργότερα, πήγε στο +18 (58-40), βάζοντας -ουσιαστικά- το… νερό στο αυλάκι για την επικράτηση του ΠΑΟΚ.

Στο 28’ οι γηπεδούχοι έπιασαν τη μέγιστη διαφορά, το +20 (64-44). Οι Πατρινοί έκαναν την ύστατη προσπάθεια να ανατρέψουν το εις βάρους τους σκηνικό, μείωσαν στους 10 πόντους (32’ 66-56), έχοντας πρωταγωνιστές τους Όσμπορν, Μπόατραϊτ, το έργο τους, όμως, περιορίστηκε εκεί.

Διαιτητές: Πουρσανίδης, Σκαλτσής, Χριστινάκης

Οι συνθέσεις:

ΠΑΟΚ (Φώτης Τακιανός): Τάουνς 19 (1), ΜακΝίς 8, Χάρισον 2, Τσιακμάς, Τσαϊρέλης 6, Φρίντρικσον 12 (2), Μαργαρίτης 3, Γουίλιαμς 11 (1), Αρσενόπουλος, Άλστον 24 (2), Σκουλαριώτης, Σωτηρίου.

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ( Γιάννης Χριστόπουλος): Κόλεμαν, Μποατράιτ 20 (4), Μπιμπς 3 (1), Όσμπορν 24 (2), Γκιουζέλης 7 (1), Πέρκινς 2, Κογιώνης, Μπράουν 14.

