Σεισμός στην Σκιάθο

Πού εντοπίζεται το επίκεντρο του σεισμού

Σεισμική δόνηση σημειώθηκε στο νησί της Σκιάθου το απόγευμα του Σαββάτου 3 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με την Αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου ο σεισμός ήταν μεγέθους 3,4 Ρίχτερ ενώ το επίκεντρο εντοπίζεται 40χλμ. βορειοανατολικά της Σκιάθου.

Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 5 χιλιόμετρα.

