Κοινωνία

Έκρηξη στο υπουργείο Εργασίας: “Ο δράστης υπάρχει σε βίντεο”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Στούντιο με Θέα» μίλησε ο ειδικός αστυνομικός αναλυτής, Σταύρος Μπαλάσκας για τα πρώτα ευρήματα των Αρχών, μετά την έκρηξη στη Σταδίου.

-

Για την τρομοκρατική επίθεση στο υπουργείου Εργασίας, στο κέντρο της Αθήνας μίλησε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Στούντιο με Θέα» ο ειδικός αστυνομικός αναλυτής, Σταύρος Μπαλάσκας, αναφερόμενος στα πρώτα ευρήματα των Αρχών.

Όπως είπε ο αστυνομικός, για την υπόθεση θα υπάρξει «πρωτοφανής όγκος βίντεο» από τις κάμερες ασφαλείας, οι οποίες είναι τοποθετημένες στο κέντρο της Αθήνας, τόσο στη Σταδίου, όσο και σε παρακείμενους δρόμους.

Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα των Αρχών, τα οποία επικαλέστηκε, ο δράστης έχει καταγραφεί σε βίντεο την ώρα που τοποθετεί τη βόμβα. Ερωτηθείς αν ήταν μόνο ένας, απάντησε πως σε μικρή απόσταση τον περίμενε συνεργός του.

Τόνισε πως, ο εκρηκτικός μηχανισμός περιείχε μεγάλη ποσότητα εκρηκτικής ύλης, η οποία μένει να ερευνηθεί ως προς το ποιο είναι το υλικό της.

Ο Σταύρος Μπαλάσκας, επεσήμανε πως, υπάρχουν ομοιότητες με την επίθεση που είχε γίνει στο υπουργείο Εργασίας το 2016 και εξέφρασε την ανησυχία του για την αναβίωση της τρομοκρατίας στην Αθήνα, καθώς πρόσφατα σημειώθηκαν κι άλλα αντίστοιχα περιστατικά, μεταξύ των οποίων και η τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στην έδρα των ΜΑΤ.

Ειδήσεις σήμερα:

Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου: Τα στοιχεία για την Ελλάδα

Μπάιντεν: Θα νικήσω και πάλι τον Τραμπ

Εορτολόγιο - 4 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα