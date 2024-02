Κοινωνία

Λίμνη Βεγορίτιδα – αγνοούμενος ψαράς: Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες

Στην επιχείρηση εντοπισμού του, συμμετέχουν 10 πυροσβέστες, δύτες από την 2η ΕΜΑΚ και εθελοντές.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός 75χρονου αγνοούμενου ψαρά, από τον Άγιο Παντελεήμονα Αμύνταιου. στη λίμνη Βεγορίτιδα

Ο αγνοούμενος είχε ενημερώσει οικείο του πρόσωπο ότι θα πάει για ψάρεμα στη λίμνη κι όταν καθυστέρησε να επιστρέψει ο συγγενής του δήλωσε την εξαφάνισή του στις αστυνομικές αρχές, το απόγευμα του Σαββάτου.

