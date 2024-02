Κοινωνία

ΑΠΘ: Επίθεση με μολότοφ σε διμοιρία των ΜΑΤ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για την επίθεση έγιναν 10 προσαγωγές από την ΕΛΑΣ. Δύο από αυτές μετατράπηκαν σε συλλήψεις για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

-

Επίθεση με βόμβες μολότοφ από ομάδα κουκουλοφόρων δέχθηκε τα ξημερώματα η στατική διμοιρία των ΜΑΤ επί της οδού Γεωργίου Βιζυηνού, απέναντι από τη Σχολή Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Η επίθεση έγινε λίγο μετά τις 2:30 τα ξημερώματα, όταν ομάδα ατόμων πέταξε βόμβες μολότοφ προς τη διμοιρία των αστυνομικών, σύμφωνα με το thestival.gr.

Για την επίθεση έγιναν 10 προσαγωγές από την ΕΛΑΣ. Δύο από αυτές μετατράπηκαν σε συλλήψεις για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Ειδήσεις σήμερα:

Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου: Τα στοιχεία για την Ελλάδα

“Στούντιο με Θέα”: Χαώδης η διαφορά στις αμοιβές των γιατρών σε Ελλάδα και Κύπρο

Τροχαίο δυστύχημα: Πατέρας πολύτεκνης οικογένειας σκοτώθηκε δίπλα στο σπίτι του