Κοινωνία

Σαλαμίνα: Καμμένο βρέθηκε το αυτοκίνητο που εκλάπη μπροστά από το αστυνομικό τμήμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια ενδεχόμενα ερευνά η αστυνομία

-

(εικόνα αρχείου)

Αδιευκρίνιστα παραμένουν έως τώρα τα αίτια της κλοπής και εμπρησμού ενός κλεμμένου ΙΧ οχήματος στη Σαλαμίνα, που βρέθηκε στη δασική περιοχή Σελήνια.

Το συγκεκριμένο όχημα είχε κλαπεί από τις 28/09/2023 στην Πεντέλη και ήταν παρκαρισμένο έξω από το αστυνομικό τμήμα του νησιού.

Όπως αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ, στις 03/02 ώρα 3.40 τα ξημερώματα, άγνωστος προσέγγισε το αστυνομικό τμήμα του νησιού και έκλεψε το όχημα, που βρέθηκε καμμένο ολοσχερώς στη δασική περιοχή Σελήνια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ειδήσεις σήμερα:

Επίδομα θέρμανσης με ρεύμα: Πότε λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων

Ινδικός Ωκεανός: Ανησυχία για τις πειρατικές επιθέσεις σε πλοία

Βεγορίτιδα: Νεκρός εντοπίστηκε ο αγνοούμενος ψαράς