Χιλή - Καταστροφικές πυρκαγιές: Εκατοντάδες οι νεκροί

Για πόσους νεκρούς κάνει λόγο ο τελευταίος επίσημος απολογισμός.

Ο απολογισμός των θυμάτων των δασικών πυρκαγιών αυξήθηκε στους 112 νεκρούς στη Χιλή, ανακοίνωσαν χθες Κυριακή οι αρχές, τονίζοντας πως πυροσβέστες συνεχίζουν τις προσπάθειες να ελέγξουν κάπου σαράντα ενεργές εστίες.

«Πρέπει να πούμε ότι με βάση τις πληροφορίες που λάβαμε από την ιατροδικαστική υπηρεσία, υπάρχουν 112 νεκροί (και) 32 πτώματα έχουν ταυτοποιηθεί», δήλωσε ο Μανουέλ Μονσάλβε, εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών της χώρας της Λατινικής Αμερικής, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

