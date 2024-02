Κοινωνία

Επίθεση στο υπουργείο Εργασίας: “Οι δράστες ήταν επαγγελματίες”

Ο Πρόεδρος Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής για την επίθεση στο υπουργείο και ο υφυπουργός Εργασίας στον ΑΝΤ1.

Για την επίθεση στο υπουργείο Εργασίας μίλησε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο Γιώργος Καλλιακμάνης.

Όπως είπε για τα μέχρι τώρα ευρήματα της Ελληνικής Αστυνομίας ο Πρόεδρος Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, οι δράστες «είχαν δέσει τον σάκο στα κάγκελα της τράπεζας με κλειδαριά από μηχανάκι».

«Στο πρώτο τηλεφώνημα είπαν πως έβαλαν βόμβα στο υπουργείο Εργασίας, αν ήθελαν, θα την έβαζαν εκεί», εκτίμησε, σημειώνοντας πως, «αν πήγαινε κάποιος κι έβλεπε τον σάκο και πήγαινε να τον πάρει, θα έσκαγε στα χέρια του η βόμβα».

Ο ίδιος προέβλεψε πως «θα ακολουθήσει προκήρυξη» και χαρακτήρισε «επαγγελματικό» το χτύπημα. «Δεν έγινε κανένα λάθος, είπαν σε 40 λεπτά και σε 40 έσκασε», είπε, επισημαίνοντας ως προς το ενδεχόμενο αναβίωσης της τρομοκρατίας πως, πολλοί από αυτούς που είχαν στο παρελθόν συλληφθεί, έχουν αφεθεί ελεύθεροι.

Ως προς τα στοιχεία που άφησαν οι δράστες στον τόπο του εγκλήματος, σημείωσε πως «βρέθηκαν υπολείμματα από τον σάκο».

Σε δηλώσεις που έκανε ο υφυπουργός Εργασίας, Βασίλης Σπανάκης, προσερχόμενος το πρωί της Δευτέρας στο υπουργείο, δήλωσε πως, «δεν θα σταματήσουμε, δεν φοβόμαστε. Θα συνεχίσουμε κανονικά τη δουλειά μας, το υπουργείο Εργασίας ανήκει στον λαό και η δουλειά μας είναι να συνεχίσουμε να δουλεύουμε για να βελτιώσουμε το διαθέσιμο εισόδημα».





