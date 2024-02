Life

“Καλημέρα Ελλάδα”: Η τούρτα και η έκπληξη για τα γενέθλια του Γιώργου Παπαδάκη (βίντεο)

Στο στούντιο του «Καλημέρα Ελλάδα» γιόρτασε για ακόμα μία φορά τα γενέθλιά του ο Γιώργος Παπαδάκης.

Με μία τούρτα έκπληξη γιόρτασε ο Γιώργος Παπαδάκης τα γενέθλιά του στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», εκεί που είναι το «σπίτι» του τα τελευταία 30 και πλέον χρόνια.

Με τον Γιώργο Γρηγοριάδη στο πλάι του – αφού η Μαρία Αναστασοπούλου βρίσκεται στη Θεσσαλία, στα μπλόκα των αγροτών- ο παρουσιαστής της πρωινής εκπομπής του ΑΝΤ1, δέχθηκε την τούρτα της Μαρίας Αλετρά.

Μία τούρτα με μία κρητική λύρα και μία μαντινάδα, αλλά και με ένα φύλλο εφημερίδας, από την ημέρα που γεννήθηκε ο μακροβιότερος παρουσιαστής της ελληνικής τηλεόρασης.

