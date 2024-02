Πολιτική

Ομόφυλα ζευγάρια: Ξεκινά στη Βουλή η συζήτηση του νομοσχεδίου

Στη ΝΔ συνεχίζουν το «μασάζ» στους βουλευτές που δεν έχουν πειστεί για το νομοσχέδιο

Αρχίζει σήμερα στις επιτροπές της Βουλής η συζήτηση του νομοσχεδίου για την πολιτική ισότητα στον γάμο, ενώ την Τετάρτη έχουν κληθεί να τοποθετηθούν οι φορείς και στις 12 του μήνα θα γίνει η δεύτερη ανάγνωση.

Η συζήτηση στην Ολομέλεια θα αρχίσει στις 14 Φεβρουαρίου και θα συνεχιστεί στις 15 Φεβρουαρίου, οπότε και θα γίνει η ψηφοφορία.

Ο νόμος αποσκοπεί στη διασφάλιση της αρχής της ισότητας, μέσω της επέκτασης της δυνατότητας σύναψης γάμου και σε πρόσωπα του ίδιου φύλου και στην ενίσχυση της προστασίας από διακρίσεις, προς την κατεύθυνση της υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για την Ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ.

Εκκλησία: Δεν μπορούμε να δεχθούμε γάμο ομόφυλων

Στο μεταξύ, την Κυριακή (4/2) διαβάστηκε στους ναούς όλης της χώρας η εγκύκλιος που εξέδωσε η Εκκλησία της Ελλάδας, στην οποία εξηγεί τους λόγους για τους οποίους είναι αντίθετη στον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών που προωθείται στο νομοσχέδιο.

