Κοινωνία

Κίνηση: Μποτιλιάρισμα από ακινητοποιημένα οχήματα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ποια σημεία παρατηρείταιη μεγαλύτερη κίνηση. Ποιους δρόμους καλό θα ήταν να αποφύγετε

-

Πολύ αυξημένη είναι και σήμερα η κίνηση στους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου.

Αναλυτικά, μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται:

Λ. Κηφισού στο ύψος των ΚΤΕΛ λόγω ακινητοποιημένου βαν, στο ρεύμα προς Λαμία

Λ. Ποσειδώνος στο ύψος της εξόδου για Συγγρού λόγω ακινητοποιημένου οχήματος, στο ρεύμα προς Γλυφάδα

Λ. Βασιλ. Σοφίας στη συμβολή με την Ρηγίλλης, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Σύνταγμα

Κίνηση υπάρχει στη Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών και στα δύο ρεύματα. Στον Κηφισό από Ρέντη έως και Μεταμόρφωση

Ειδήσεις σήμερα:

Ομόφυλα ζευγάρια – Πατήρ Γεώργιος Κωνσταντίνου: Το μήνυμα της Ιεράς Συνόδου έφτασε παντού

Εορτολόγιο - 5 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Επίδομα θέρμανσης με ρεύμα: Λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων