Υγεία - Περιβάλλον

Ρόδος: Κατηγορείται ότι μετέδωσε σκόπιμα AIDS στη σύντροφο του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο 43χρονος που έχει κριθεί προφυλακιστέος και του ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος. Τι υποστηρίζει η σύντροφος του.

-

Κατηγορούμενος για τη μετάδοση του ιού HIV στη σύντροφό του, θα καθίσει σήμερα στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Κω, 43χρονος από τη Ρόδο.

Η υπόθεση πήρε τον δρόμο της δικαιοσύνης μετά από έγκληση που κατέθεσε η σύντροφος του 43χρονου σε βάρος του και είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη και την προσαγωγή του στη δικαιοσύνη.

Σε βάρος του, ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη σε βάρος συντρόφου και μετά την απολογία του, στις 24 Φεβρουαρίου 2023, ο 43χρονος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και οδηγήθηκε στη φυλακή.

Η παραπομπή σε δίκη έγινε με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Ρόδου και σύμφωνα με αυτό, ο 43χρονος, το χρονικό διάστημα από τα τέλη Ιουλίου 2020 έως και τον Ιούλιο του 2022, που συμβίωνε με τη σύντροφό του, αν και γνώριζε ότι ήταν φορέας του ιού HIV (AIDS) ερχόταν καθημερινά σχεδόν, σε απροφύλακτη σεξουαλική επαφή μαζί της παρότι γνώριζε ότι με τον τρόπο αυτό θα της μετέδιδε τον ιό, όπως και έγινε.

Όπως αναφέρει το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Ρόδου, μεταξύ άλλων, «επίσης γνώριζε, ότι η νόσος αυτή είναι βαριά και ανίατη και συνεπάγεται μόνιμη αναπηρία, καθώς αναστέλλει εφ’ όρου ζωής τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος και εμποδίζει τον πάσχοντα να χρησιμοποιεί το σώμα του, όπως ένας υγιής άνθρωπος, καθώς χωρίς τη λήψη καθημερινής βαριάς φαρμακευτικής αγωγής (με σοβαρές παρενέργειες για τον οργανισμό, όπως στεφανιαία νόσο, δυσλιπιδαιμία, σύνδρομο λιποδυστροφίας, σακχαρώδη διαβήτη κ.ά.) μπορεί και μία απλή καθημερινή ίωση να φέρει στον πάσχοντα τον θάνατο, ενώ εφ’ όρου ζωής θα πρέπει να λαμβάνει προφυλάξεις για να μην μεταδώσει και σε άλλους τον ιό».

Η δίκη προσδιορίστηκε να γίνει σήμερα 5 Φεβρουαρίου, ενώ συνήγορος υπεράσπισης είναι ο κ. Γιάννης Χριστοδούλου.

Πηγή: rodiaki.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Επίθεση στο υπουργείο Εργασίας: “Οι δράστες ήταν επαγγελματίες”

“Άλλος Άνθρωπος” - Αλεξανδρής: Δεν αναφέρεται πουθενά η λέξη “απάτη” στην προκαταρκτική

Χιλή - Καταστροφικές πυρκαγιές: Εκατοντάδες οι νεκροί