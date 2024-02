Υγεία - Περιβάλλον

Διδυμότειχο – στρεπτόκοκκος: 9χρονη κατέληξε λίγο μετά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο

Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με βαριά αναπνευστική ανεπάρκεια και παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε.

Εννιάχρονο κοριτσάκι μεταφέρθηκε σήμερα στις 13.30 με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Διδυμοτείχου με βαριά αναπνευστική ανεπάρκεια, λόγω λοίμωξης.

Στο τεστ που του έγινε βγήκε θετικό στο βακτήριο του στρεπτόκοκκου. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών το άτυχο κοριτσάκι κατέληξε.

Η σορός του θα διακομισθεί στην Αλεξανδρούπολη για νεκροψία νεκροτομή.

