Κοινωνία

Σύνοδος Πρυτάνεων: Καταδικάζουμε κάθε μορφής επίθεση κατά του Δημόσιου Πανεπιστημίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Το τελευταίο διάστημα παρατηρούνται βίαιες επιθέσεις από συγκεκριμένες ομάδες κατά των προσώπων που κατέχουν θέσεις ευθύνης στα ΑΕΙ», αναφέρει η ανακοίνωση.

-

Τις προσπάθειες «δημιουργίας εντυπώσεων και μετάθεσης ευθυνών προς όσους κατέχουν θέσεις ευθύνης στα Πανεπιστήμια» στηλιτεύει η Σύνοδος των Πρυτάνεων σε ανακοίνωσή της με αφορμή επιθέσεις κατά ανθρώπων που έχουν θέσεις ευθύνης στα ΑΕΙ, αλλά και δημοσιεύματα που στρέφονται «με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς» εναντίον τους.

«Η Σύνοδος των Πρυτάνεων διαπιστώνει ότι το τελευταίο διάστημα παρατηρούνται βίαιες επιθέσεις από συγκεκριμένες ομάδες κατά των προσώπων που κατέχουν θέσεις ευθύνης στα ΑΕΙ. Παράλληλα εκδηλώνονται παρεμβάσεις εισαγγελικών αρχών και πυκνώνουν οι αναφορές και τα δημοσιεύματα από ορισμένα ΜΜΕ που στρέφονται με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς κατά των οργάνων και των προσώπων που ασκούν διοίκηση στα ΑΕΙ, καταλογίζοντας τους τουλάχιστον ολιγωρία, αν όχι σκοπιμότητα» αναφέρεται σε ανακοίνωση της Συνόδου.

Η Σύνοδος των Πρυτάνεων «καταδικάζει κάθε μορφής επίθεση εναντίον του Δημόσιου Πανεπιστημίου και θεωρεί ότι οι διοικήσεις των ΑΕΙ εκπληρώνουν, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, στο ακέραιο τις εκ του νόμου υποχρεώσεις τους, για να διασφαλιστεί η υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου, σε μια κρίσιμη περίοδο ιδιαίτερα εν όψει της δημοσιοποίησης του νομοσχεδίου για τα μη κρατικά – μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια».

Καλεί παράλληλα «όλους τους εμπλεκόμενους να εγκαταλείψουν τη προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων και μετάθεσης ευθυνών προς όσους κατέχουν θέσεις ευθύνης στα Πανεπιστήμια και να δουν την κρίση αυτή ως μια ευκαιρία για την επίλυση των πραγματικών προβλημάτων των Πανεπιστημίων».

Όπως υπογραμμίζει, «η πανεπιστημιακή κοινότητα υπερασπιζόμενη το αυτοδιοίκητο, την ακαδημαϊκή ελευθερία και την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών στους χώρους των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, δεν καταβάλλεται ούτε τρομοκρατείται και συνεχίζει αδιάλειπτα το έργο της για την ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου».

Ειδήσεις σήμερα:

Επίθεση στο υπουργείο Εργασίας: “Οι δράστες ήταν επαγγελματίες”

“Άλλος Άνθρωπος” - Αλεξανδρής: Δεν αναφέρεται πουθενά η λέξη “απάτη” στην προκαταρκτική

Διδυμότειχο – στρεπτόκοκκος: 9χρονη κατέληξε λίγο μετά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο