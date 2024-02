Οικονομία

Νέο "Εξοικονομώ": Ξεκινούν οι αιτήσεις - Ποια τα κριτήρια υπαγωγής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δείτε σε ποια εισοδήματα απευθύνεται η νέα φάση του προγράμματος και μέχρι πότε μπορούν να υποβάλλονται οι αιτήσεις.

-

Ξεκινούν και επισήμως οι αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2024», μετά από σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπέγραψαν οι αρμόδιοι υπουργοί. Πρόκειται στην ουσία για το δεύτερο στάδιο του «Εξοικονομώ» που έτρεξε το προηγούμενο έτος, το οποίο προβλέπει πόρους ύψους 110 εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με την απόφαση, οι αιτήσεις στο «Εξοικονομώ 2024» θα υποβάλλονται από τις 7 Φεβρουαρίου 2024 ως και τις 29 Μαρτίου 2024.

Δικαίωμα συμμετοχής στο «Εξοικονομώ 2024» έχουν μονομελή νοικοκυριά με ατομικό εισόδημα μικρότερο ή το πολύ ίσο με 5.000 ευρώ, ή οικογένειες με οικογενειακό εισόδημα μικρότερο ή το πολύ ίσο με 10.000 ευρώ.

Το πρόγραμμα αφορά σε κτίρια που διαθέτουν οικοδομική άδεια ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο, χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία και των οποίων οι ιδιοκτήτες πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια.

Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων δικαιούχων εμπράγματων δικαιωμάτων (συγκυρίων) σε επιλέξιμη κατοικία: αν η κύρια χρήση της υπό αίτηση κατοικίας γίνεται από έναν εκ των συγκυρίων, δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχει μόνον ο συγκύριος που την ιδιοκατοικεί. Αν η κύρια χρήση της υπό αίτηση κατοικίας αφορά σε έτερο πρόσωπο μη συγκύριο (ενοικίαση/δωρεάν παραχώρηση), δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχει οποιοσδήποτε εκ των συγκυρίων με εμπράγματο δικαίωμα πλήρους κυριότητας / επικαρπίας (όχι ψιλή κυριότητα).

Στις ενοικιαζόμενες/δωρεάν παραχωρούμενες κατοικίες εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κανονισμού 14/07/2013 της Επιτροπής ΕΕ για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis), όπου καθορίζονται τα όρια σώρευσης.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και χορηγεί κίνητρα με τη μορφή επιχορήγησης (άμεση ενίσχυση) και επιδότησης τόκων δανείου.

Εγκεκριμένες αιτήσεις για τις οποίες ο αιτών έχει επιλέξει ότι θα προχωρήσει σε υπαγωγή στο πρόγραμμα με δάνειο λαμβάνουν προθεσμία 120 ημερών για την έναρξη και ολοκλήρωση της διαδικασίας δανειοδότησης. Εντός της άνωθεν προθεσμίας θα πρέπει να υποβληθεί σε συνεργαζόμενη τράπεζα και να εγκριθεί αίτηση για δανειοδότηση. Εάν παρέλθει άπρακτο το άνω διάστημα, ο αιτών έχει την επιλογή να προχωρήσει με Ίδια Κεφάλαια.

Σε περίπτωση δανείου, η υπογραφή της δανειακής σύμβασης ολοκληρώνεται έως και 90 ημέρες από την έκδοση της απόφασης Υπαγωγής του έργου.

Μετά το πέρας υποβολής των αιτήσεων και μόνο για τις καταρχήν επιλέξιμες αιτήσεις, θα δίνεται προθεσμία 75 ημερών για την υποβολή Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου / Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Επίθεση στο υπουργείο Εργασίας: “Οι δράστες ήταν επαγγελματίες”

Διδυμότειχο – Στρεπτόκοκκος: Προσπαθούσαν επί μια ώρα να επαναφέρουν στη ζωή την 9χρονη