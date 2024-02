Υγεία - Περιβάλλον

Παγώνη για απογευματινά χειρουργεία: δεν φτάνει το προσωπικό για να “βγουν”

Η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ για τα απογευματινά χειρουργεία, την ιλαρά και τον στρεπτόκοκκο.

Για την ιλαρά, τον στρεπτόκοκκο και τα απογευματινά χειρουργεία μίλησε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, Ματίνα Παγώνη.

Όπως τόνισε, πολλά παιδιά κατά την περίοδο της πανδημίας δεν έκαναν τη δεύτερη δόση του εμβολίου, την οποία πρέπει να μην αμελούν. Η ιλαρά είναι σε μεγάλη έξαρση σε άλλες χώρες, όπως οι ΗΠΑ, ενώ είναι εξαιρετικά μεταδοτική ιογενής ασθένεια.

«Τα πρώτα συμπτώματα είναι πυρετός και εξανθήματα και είναι πιο μεταδοτική και από την Covid-19», είπε η Ματίνα Παγώνη, υπογραμμίζοντας την ανάγκη του εμβολίου, τόσο για μικρούς, όσο και για ενήλικες.

Σχετικά με το κοριτσάκι στο Διδυμότειχο, που πέθανε από στρεπτόκοκκο, είπε πως, «δεν ξέρουμε πόσες μέρες νοσούσε» και περιέγραψε το πρώτο σύμπτωμα ως πονόλαιμο. «Αν το παιδί πει ‘δεν μπορώ να καταπιώ’, πρέπει να πάει κατευθείαν στον γιατρό για τεστ και να ξεκινήσει αμέσως η αντιβίωση» και συμπλήρωσε πως, «οι επιπλοκές του στρεπτόκοκκου γίνονται όταν δεν ξεκινήσει άμεσα η αγωγή».

Το συγκεκριμένο παιδί, του οποίου το ιστορικό δεν είναι γνωστό, «φαίνεται πως ήταν κάποιες μέρες αδιάθετο».

Μιλώντας, τέλος, για τα απογευματινά χειρουργεία στο ΕΣΥ η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ αναφέρθηκε στην ενημέρωση που τους έκανε ο Υπουργός Υγείας μιλώντας τους για δύο στόχους. Αφενός τη μείωση της λίστας των χειρουργείων, αφετέρου την αύξηση των χαμηλών μισθών των γιατρών.

Η απάντηση όμως των γιατρών, στην πρόταση του υπουργείου είναι πως, «δεν φτάνει ο κόσμος, δεν μπορείς να βάλεις μια νοσοκόμα να δουλέψει και πρωί και βράδυ», είπε η Ματίνα Παγώνη, σημειώνοντας πως ήδη τα πρωινά χειρουργεία φτάνουν μέχρι το απόγευμα.

