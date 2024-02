Αθλητικά

Πέθανε o Μιγκέλ Άνχελ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θλίψη στην οικογένεια της Ρεάλ Μαδρίτης αλλά και στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο έφερε η είδηση θανάτου του Μιγκέλ Άνχελ.

-

Πέθανε σε ηλικία 76 ετών ο Μιγκέλ Άνχελ Γκονσάλεθ Σουάρεθ, πιο γνωστός ως Μιγκέλ Άνχελ, θρυλικός τερματοφύλακας της Ρεάλ Μαδρίτης μεταξύ των δεκαετιών του '70 και του '80. Ο «El Gato» (ο γάτος), όπως ήταν γνωστός, έπασχε από ALS (νόσος του κινητικού νευρώνα) όπως ανακοίνωσε ο ίδιος στις 17 Δεκεμβρίου 2022.

Ο Μιγκέλ Άνχελ αγωνίστηκε στη Ρεάλ Μαδρίτης για 18 σεζόν στις οποίες έπαιξε 346 παιχνίδια. Κέρδισε 18 τίτλους, καθώς και ένα τρόπαιο «Θαμόρα» το 1976. Ήταν διεθνής 18 φορές και έγινε ο βασικός τερματοφύλακας της ομάδας στο Παγκόσμιο Κύπελλο 78 στην Αργεντινή. Ήταν επίσης μέλος της ομάδας που συμμετείχε στο Παγκόσμιο Κύπελλο 1982 στην Ισπανία. Μετά την αποχώρησή του, παρέμεινε σε άλλες θέσεις στη Ρεάλ Μαδρίτης.

«Η Ρεάλ Μαδρίτης, ο πρόεδρος και το διοικητικό της συμβούλιο λυπούνται βαθιά για τον θάνατο του Μιγκέλ Άνχελ Γκονσάλεθ, ενός από τους σπουδαίους τερματοφύλακες της ιστορίας μας, ενός θρύλου της Ρεάλ Μαδρίτης και του ισπανικού ποδοσφαίρου.

Comunicado Oficial: fallecimiento de Miguel Angel.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 6, 2024

Η Ρεάλ Μαδρίτης θα ήθελε να εκφράσει τα συλλυπητήρια και την αγάπη της στη σύζυγό του, Μαρία ντε Πιλάρ, στον γιο του Μιγκέλ Άνχελ, στα εγγόνια του Ντανιέλα και Μάουρο, στην οικογένειά του, στους συμπαίκτες του και σε όλα τα αγαπημένα του πρόσωπα.

Στις δεκαοκτώ σεζόν που ο Μιγκέλ Άνχελ φόρεσε τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης, από το 1968 έως το 1986, κέρδισε 2 Κύπελλα UEFA, 8 πρωταθλήματα, 5 Κύπελλα Ισπανίας και 1 Λιγκ Καπ. Τη σεζόν 1975-1976 κέρδισε το τρόπαιο «Θαμόρα». Ο Μιγκέλ Άνχελ ήταν 18 φορές διεθνής με την Ισπανία και ήταν μέλος της ισπανικής ομάδας σε δύο Παγκόσμια Κύπελλα: Αργεντινή 78 και Ισπανία 82», ανέφερε η ανακοίνωση της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ειδήσεις σήμερα:

Πειραιάς: Ανήλικοι δέχτηκαν επίθεση από 30 άτομα!

Ρέθυμνο - Βιασμοί ανήλικης: Οι έρευνες, η καταγγελία και οι εμπλεκόμενοι

Οι αγρότες κλιμακώνουν: Αποφάσισαν κάθοδο στην Αθήνα με τρακτέρ και συλλαλητήριο