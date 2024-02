Αθλητικά

Καλλιτεχνική κολύμβηση: “Ασημένια” η Ευαγγελία Πλατανιώτη (βίντεο)

Ακόμη μία επιτυχία για την Ελληνίδα πρωταθλήτρια η οποία κατέκτησε την 2η θέση στο σόλο του ελεύθερου προγράμματος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα υγρού στίβου.

Το δεύτερο μετάλλιό της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα υγρού στίβου της Ντόχα πανηγύρισε απόψε η Ευαγγελία Πλατανιώτη.

Μετά το χρυσό μετάλλιο στο τεχνικό σόλο, το περασμένο Σάββατο (3/2), η Ελληνίδα πρωταθλήτρια της καλλιτεχνικής κολύμβησης συγκέντρωσε 253.2833 βαθμούς και ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου στο ελεύθερο πρόγραμμα, φτάνοντας συνολικά τα τέσσερα παγκόσμια μετάλλια στην καριέρα της.

Η εκπληκτική προσπάθεια της Ελληνίδας πρωταθλήτριας

Τηλεφωνική επικοινωνία με την Ευαγγελία Πλατανιώτη είχε ο Γιάννης Βρούτσης, λίγη ώρα μετά την απονομή στην Ελληνίδα πρωταθλήτρια της καλλιτεχνικής κολύμβησης του ασημένιου μεταλλίου στο ελεύθερο πρόγραμμα του σόλο, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα υγρού στίβου. Ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού εξέφρασε στην Πλατανιώτη τα θερμά του συγχαρητήρια για τις σπουδαίες εμφανίσεις της στη Ντόχα και τα δύο μετάλλια που κατέκτησε (είχε προηγηθεί το χρυσό στο τεχνικό σόλο).

Παράλληλα, ο κ. Βρούτσης ευχήθηκε στην Πλατανιώτη καλή επιτυχία στην προσπάθεια πρόκρισης στο ντουέτο (μαζί με την Σοφία Μαλκογεώργου) στους Ολυμπιακούς Αγώνες, προσπάθεια που συνεχίζεται αύριο (7/2), με τον προκριματικό του ελεύθερου προγράμματος.

