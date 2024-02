Κοινωνία

Αγρότες: νέα μπλόκα, τελεσίγραφα και… κάθοδος στην Αθήνα (βίντεο)

Πως αναμένεται να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες. Τι απαντούν κυβερνητικές πηγές στα αιτήματά τους.

Την κάθοδό τους με τα τρακτέρ στο κέντρο της Αθήνας, σχεδιάζουν για την επόμενη εβδομάδα οι αγρότες, που αποφάσισαν να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Μετά την πανελλαδική συνεδρίαση στη Νίκαια της Λάρισας, προχωρούν από την Τετάρτη σε νέα μπλόκα, στέλνοντας τελεσίγραφο με έξι βασικά αιτήματα στην κυβέρνηση.

Κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Νέων Μουδανιών, καθώς οι αγρότες με τα τρακτέρ τους αποχώρησαν στις 8.15 μμ. Ο αποκλεισμός διήρκησε περίπου 2 ώρες.

Αποκλεισμένη από αγρότες είναι από τις 7 το απόγευμα η εθνική οδός Θεσσαλονίκης- Πολυγύρου στο ύψος της Γαλάτιστας.

Οι αποφάσεις των αγροτών

Ταυτόχρονοι αποκλεισμοί εθνικών οδών και τελωνείων από Τετάρτη

Συλλαλητήριο στην Αθήνα την επόμενη εβδομάδα

Όπως αναφέρει ο Αθανάσιος Διαμαντίδης, αγρότης από τη Δυτική Μακεδονία, “ξεκινάμε και κλείνουμε τα σύνορα η δυτική Μακεδονία θα κλείσει τα σύνορα όχι όμως για τους πολίτες μόνο για τα εμπορεύματα και τις εισαγωγές που γίνονται”.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι κατέληξαν σ΄ένα πλαίσιο αιτημάτων, τα οποία θα απευθύνουν στην κυβέρνηση και αφορούν στο ρεύμα, το πετρέλαιο και το κόστος παραγωγής, ώστε να ξεκινήσει συζήτηση και να καθοριστούν οι επόμενες κινήσεις.

Τα αιτήματα των αγροτών:

Αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο

7 λεπτά η κιλοβατώρα το ρεύμα

Επιδότηση σε εφόδια και ζωοτροφές

Να μην εφαρμοστεί η νέα ΚΑΠ

Αποζημιώσεις στο 100% και αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος στα προϊόντα

“Όχι” στις παράνομες ελληνοποιήσεις

Σύμφωνα με τους αγρότες έδωσαν τελεσίγραφο προς την κυβέρνηση μέχρι την Πέμπτη το βράδυ για να απαντήσει αν θα ικανοποιήσει τα αιτήματά τους.

Έως τότε κάθε βράδυ θα αποφασίζουν ποιες θα είναι οι ώρες που πανελλαδικά και κατά το δυνατόν συντονισμένα θα αποκλείουν δρόμους.

Την ίδια ώρα, στο Μέγαρο Μαξίμου δεν αιφνιδιάστηκαν από τις αποφάσεις των αγροτών στη Νίκαια της Λάρισας και διαμηνύουν ότι η κυβέρνηση είναι πάντα στη διάθεση κάθε επαγγελματικής ομάδας, όπως και των αγροτών.

Μάλιστα κυβερνητικές πηγές επιλέγουν να απαντήσουν σημείο προς σημείο στα αιτήματα, που έθεσαν πριν από λίγες ώρες οι αγρότες.

Συγκεκριμένα και σε ό,τι αφορά στο αγροτικό πετρέλαιο οι ίδιες πηγές υπενθυμίζουν ότι η κυβέρνηση επιστρέφει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το 2024.

Ως προς το ενεργειακό κόστος τονίζουν την έκπτωση κατά 10% της ΔΕΗ από το Μάιο έως το Σεπτέμβριο, τη μείωση της τιμής της κιλοβατώρας κατά 30% την τελευταία διετία, αλλά και την προσαρμογή του προγράμματος Απόλλων στις αγροτικες ανάγκες.

Τα ίδια πρόσωπα παραπέμπουν στις μειώσεις που έχουν γίνει στο τις ζωοτροφές και τα λιπάσματα, υπενθυμίζουν ότι την τελευταία 4ετία έχουν δοθεί περί το ένα δις ευρώ σε αποζημιώσεις.

Ως προς το αίτημα της μη εφαρμογής της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, οι κυβερνητικές πηγές απαντούν ότι η κυβέρνηση έχει ήδη υποβάλλει προτάσεις για την αναθεώρηση της ΚΑΠ, ωστόσο προειδοποιούν ότι μη εφαρμογή της θα είχε ως αποτέλεσμα απώλεια 2,8 δις ευρώ κοινοτικών πόρων σε ετήσια βάση.

