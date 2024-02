Life

“The 2night show” – Σταύρος Παναγιωτίδης: Η ιστορία είναι γεμάτη από μύθους που δεν ευσταθούν (βίντεο)

Τι ανέφερε ο δημοφιλής ιστορικός για τους Σπαρτιάτες, το Μαρμαρωμένο Βασιλιά αλλά και το... Νίκο Καζαντζάκη.

Καλεσμένος στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου, «The 2Night Show» βρέθηκε ο κοινωνιολόγος ιστορικός Σταύρος Παναγιωτίδης το βράδυ της Τρίτης 6 Φεβρουαρίου.

Ο αγαπημένος κωμικός αναφέρθηκε στο ιδιαίτερο ενδιαφέρον του να… “κατεδαφίζει” δημοφιλείς μύθους της ιστορίας όπως η σκληρότητα των Σπαρτιατών απέναντι στα ασθενή βρέφη. «Νομίζω ότι τους έχουμε αδικήσει λίγο. Κι όσον αφορά την εγκατάλειψη θανάτωση των ασθενών βρεφών, να πούμε ότι ήταν μια τακτική η οποία εφαρμοζόταν και σε άλλες πόλεις – και μάλιστα και στην Αθήνα».

Αναφερόμενος στην περιβόητη ρήξη του Νίκου Καζαντζάκη με την Εκκλησία σημείωσε: «Εγώ πάντως ξέρω ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο ποτέ δεν αφόρισε το Καζαντζάκη. Αντιθέτως ειπώθηκε, ότι τα μυθιστορήματά του κοσμούν την Πατριαρχική Βιβλιοθήκη».

Τέλος αναφερόμενος στην ιστορία της λαϊκής παράδοσης για το Μαρμαρωμένο Βασιλιά, τόνισε ότι «πρόκειται για μύθο, ο οποίος δημιουργήθηκε σταδιακά επειδή ποτέ μετά από τη μάχη της Άλωσης της Κωνσταντινούπολης, δε βρέθηκε η σορός του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου όπως βρέθηκαν οι σοροί πολλών άλλων πολεμιστών».

