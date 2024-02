Οικονομία

ΔΥΠΑ: Πότε εισπράττουν το μπόνους 300 ευρώ οι άνεργοι με Ατομικό Σχέδιο Δράσης

Αναλυτικά η ηλεκτρονική διαδικασία με την οποία οι δικαιούχοι μπορούν να εισπράξουν το επίδομά τους.

-

Καταβάλλεται την Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2024, από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) η εφάπαξ παροχή των 300 ευρώ σε επιπλέον 10.290 μη επιδοτούμενους μακροχρόνια ανέργους, που κατήρτισαν Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης, όπως ανακοινώθηκε. Οι πληρωμές εμφανίζονται στους λογαριασμούς των δικαιούχων εντός 1-2 εργάσιμων ημερών, μετά την καταβολή τους. Συνολικά, έως τώρα, η παροχή έχει καταβληθεί σε 96.990 δικαιούχους.

Το «μπόνους» θεσμοθετήθηκε με τον νόμο «Δουλειές Ξανά» (ν. 4921/2022), με στόχο την ενεργοποίηση των μακροχρόνια ανέργων, μέσω της δημιουργίας επικαιροποιημένου Ψηφιακού Ατομικού Σχεδίου Δράσης, βάσει του οποίου θα μπορούν να κατευθυνθούν σε δράσεις ανάπτυξης της απασχολησιμότητάς τους και εύρεσης εργασίας.

Υπενθυμίζεται ότι δικαιούχοι της νέας παροχής είναι οι μακροχρόνια άνεργοι που:

έχουν συμπληρώσει συνεχόμενη εγγεγραμμένη ανεργία άνω των πέντε ετών και κατόπιν καταρτίζουν Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης και

έχουν εισόδημα έως 16.000 ευρώ οι άγαμοι, 24.000 ευρώ οι έγγαμοι, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ ανά τέκνο ή 29.000 ευρώ οι μονογονεϊκές οικογένειες, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο, μετά το πρώτο και, παράλληλα, το ύψος των συνολικών ακαθάριστων εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα της οικογένειας δεν υπερβαίνει τα 80.000 ευρώ.

Η διαδικασία για την καταβολή της παροχής έχει ως εξής:

Οι δυνητικά δικαιούχοι εισέρχονται στην πλατφόρμα με κωδικούς TaxisNet: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/ephapax-khrematike-parokhe-gia-anergous .

. Καταχωρούν ή επικαιροποιούν τα στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) για την καταβολή της παροχής, καθώς και την οικογενειακή τους κατάσταση.

Η ΔΥΠΑ ελέγχει την πλήρωση των προϋποθέσεων αυτεπάγγελτα (διάστημα ανεργίας και Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης), καθώς και μέσω διασταύρωσης με τα στοιχεία αρμόδιων φορέων (ΑΑΔΕ και ΗΔΙΚΑ).

Η καταβολή γίνεται αυτόματα στους λογαριασμούς των δικαιούχων.

Επισημαίνεται ότι μόνο όσοι είναι μακροχρόνια άνεργοι πάνω από πέντε έτη και καταρτίσουν Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης μπορούν να εισέλθουν στην πλατφόρμα και να καταχωρίσουν ΙΒΑΝ.

Όσοι άνεργοι έχουν ήδη καταρτίσει Ατομικό Σχέδιο Δράσης θα πρέπει να το μετατρέψουν σε Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης.

Συγκεκριμένα, εισέρχονται με κωδικούς TaxisNet στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες (e-services) της ΔΥΠΑ και επιβεβαιώνουν ή επικαιροποιούν τα στοιχεία του Ατομικού Σχεδίου Δράσης, ώστε να μετατραπεί σε Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης.

Όσοι άνεργοι δεν έχουν ήδη καταρτίσει Ατομικό Σχέδιο Δράσης θα πρέπει να κλείσουν ραντεβού με εργασιακό σύμβουλο στο Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) της περιοχής τους είτε μέσω τηλεδιάσκεψης (MyDYPAlive) είτε διά ζώσης.

Για να κλείσουν ραντεβού, μέσω τηλεδιάσκεψης, οι άνεργοι θα πρέπει να επισκεφτούν την ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/ex-apostaseos-exuperetese-politon/exuperetese-me-telediaskepse-apo-ton-organismo-apaskholeses-ergatikou-dunamikou-oaed .

Για να κλείσουν ραντεβού διά ζώσης, οι άνεργοι θα πρέπει να επισκεφτούν την ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/ex-apostaseos-exuperetese-politon/elektroniko-aitema-rantebou-se-uperesies-tou-organismou-apaskholeses-ergatikou-dunamikou-oaed .

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.dypa.gov.gr/ .

