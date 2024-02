Οικονομία

Ανδρουλάκης: Η στέγαση είναι το ακριβότερο δικαίωμα στην Ελλάδα

Σε καμπάνια υπέρ του δικαιώματος στη φτηνή στέγη προχωρά το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, απαιτώντας τη λήψη μέτρων από την κυβέρνηση.

Ξεκίνησε η διαδικτυακή καμπάνια του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής για την κοινωνική στέγαση. Στο πλαίσιό της ο πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης, ανήρτησε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με την οποία ανοίγει την ενημερωτική καμπάνια του Κινήματος για τη διαρκώς διογκούμενη στεγαστική κρίση στην Ελλάδα.

«Η σωρευτική αύξηση των ενοικίων κατά την πρώτη τετραετία της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας ήταν 50%. Το 72% των ενοικιαστών δίνουν πάνω από το 40% του εισοδήματός τους για το ενοίκιο!», υποστηρίζει ο κ. Ανδρουλάκης και προσθέτει: «Οικογένειες, νέα ζευγάρια, φοιτητές οδηγούνται σε αδιέξοδο και την ίδια στιγμή η κυβέρνηση επιτρέπει να μετατρέπονται ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα σε ξενοδοχεία χωρίς τους περιορισμούς, που έθεσαν άλλες μεγάλες πόλεις της Ευρώπης, και συνεχίζει πολιτικές όπως η golden visa, που ήδη σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με ανάλογα προβλήματα, είτε παγώνει είτε καταργείται».

Ο κ. Ανδρουλάκης τονίζει ότι «το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής έχει παρουσιάσει συγκεκριμένες προτάσεις για ένα πρόγραμμα κοινωνικών κατοικιών, μέτρα για να αποκλιμακωθούν τα ενοίκια και βέβαια την πλήρη κατάργηση ή έστω αναστολή της golden visa. Για να πάψει το δικαίωμα στη στέγαση να θεωρείται πολυτέλεια».

