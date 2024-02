Life

“The 2Night Show”: Ποιοι είναι οι καλεσμένοι της Τετάρτης (εικόνες)

Ένας τραγουδιστής και μία ηθοποιός αποκαλύπτουν τα "μυστικά" τους στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Απόψε, Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου, στις 24:00 ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο πλατό του «The 2Night Show» τον Νίκο Μακρόπουλο. Ο αγαπημένος τραγουδιστής μιλάει για τη νέα δημιουργική ενασχόλησή του, που αφορά σε χειροποίητα φωτιστικά και θυμάται πως στο παρελθόν ασχολήθηκε με διαφορετικά επαγγέλματα, όπως αυτό του υδραυλικού.

Για ποιο λόγο πήρε το πτυχίο του από τη Γυμναστική Ακαδημία το 2005; Γιατί τον έλεγαν σνομπ και απόμακρο; Τι τον στεναχωρεί σε σχέση με την trap και τη συμπεριφορά των νέων; Τέλος, θυμάται με συγκίνηση την τελευταία του συνομιλία με τον Βασίλη Καρρά, δύο μήνες πριν φύγει από τη ζωή, το τραγούδι του, που του ζήτησε να πει, και τα λόγια που δεν κατάφεραν να αρθρώσουν γιατί έκλαιγαν.

Στην αποψινή παρέα του «The 2Night Show», καλεσμένη του Γρηγόρη είναι και η Αθηνά Αφαλίδου, που μας συστήθηκε τηλεοπτικά μέσα από την εκπομπή του ΑΝΤ1 «I LOVE ΣΟΥ ΚΟΥ» με την Μπέττυ Μαγγίρα. Η αγαπημένη ηθοποιός περιγράφει πώς έγινε viral στο TikTok με τα βιντεάκια που ανέβαζε στην καραντίνα, πώς κινδύνεψε να χάσει τη δουλειά της και πώς εξελίχθηκε η ζωή της μέχρι σήμερα.

Γιατί θεωρεί πως η σάτιρα έχει όρια; Πώς το χιούμορ καταφέρνει να φωτίζει τα σκοτάδια της, αφού από το 2017 ο σύζυγος της διαγνώστηκε με λέμφωμα Non-Hodgkin στο 4ο στάδιο; Πώς αντιμετώπισαν αυτή τη δύσκολη νόσο και πόσο την βοήθησε η εργασιοθεραπεία; Η Αθηνά Αφαλίδου ανοίγει την καρδιά της και λέει την αλήθεια της, με σκοπό να δώσει κουράγιο και αισιοδοξία στον κόσμο.

Για 8η χρονιά, όλοι οι νυχτερινοί δρόμοι οδηγούν στο «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

«The 2Night Show»: Κάθε Δευτέρα, Τρίτη & Τετάρτη στις 24:00.

Δείτε το trailer:





Συντελεστές:

Head of Production: Αντώνης Μάτσος

Σκηνοθέτης: Σπύρος Λέπουρας

Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Παραγωγή: Μαίρη Μουστάκη

Υπεύθυνος Καλεσμένων: Μανώλης Σκοπελίτης

