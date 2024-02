Κοινωνία

Νεκρός ο αγρότης που καταπλακώθηκε από τρακτέρ

Νέα τραγωδία, με αγρότη που έχασε τη ζωή του, όταν τον καταπλάκωσε τρακτέρ.

Τραγωδία συνέβη στη Κρήτη, με ένα ακόμη θανατηφόρο περιστατικό με τρακτέρ.

Πιο συγκεκριμένα, ηλικιωμένος άνδρας τραυματίστηκε θανάσιμα, όταν καταπλακώθηκε από το τρακτέρ στο οποίο επέβαινε, στην περιοχή Βούτες του Ηρακλείου.

Άμεσα έσπευσε στο σημείο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον 77χρονο. Το δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης κάτω από συνθήκες που διερευνά το Β' Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλείου.

