Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Ψήφισμα - “καμπανάκι” για το Κράτος Δικαίου στην Ελλάδα

Οι ευρωβουλευτές κάνουν λόγο για πολύ σοβαρές απειλές κατά της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ζητούν να αναλάβει δράση η Κομισιόν.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκρουσε την Τετάρτη τον κώδωνα του κινδύνου για αρκετές ανησυχητικές εξελίξεις στην Ελλάδα που απειλούν το κράτος δικαίου και κάλεσε την Επιτροπή να αναλάβει δράση.

Σε ψήφισμα που εγκρίθηκε με 330 ψήφους υπέρ, 254 κατά και 26 αποχές, οι ευρωβουλευτές εκφράζουν σοβαρές ανησυχίες για πολύ σοβαρές απειλές κατά της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, σημειώνει η σχετική ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ελευθερία των ΜΜΕ

Εξετάζοντας θέματα πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης και ασφάλειας των δημοσιογράφων, το Κοινοβούλιο διαμαρτύρεται για την έλλειψη προόδου στις έρευνες για τη δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ τον Απρίλιο του 2021. Εκφράζουν έντονη ανησυχία για το γεγονός ότι δημοσιογράφοι αντιμετωπίζουν σωματικές απειλές και λεκτικές επιθέσεις (προερχόμενες μεταξύ άλλων και από υψηλόβαθμους πολιτικούς), παραβιάσεις της ιδιωτικής τους ζωής με κατασκοπευτικό λογισμικό και καταχρηστικές αγωγές -συμπεριλαμβανομένων αυτών που προέρχονται από ανθρώπους του περιβάλλοντος του πρωθυπουργού. Το Κοινοβούλιο εκφράζει επίσης ανησυχίες σχετικά με την ανεξαρτησία του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, τη συγκέντρωση ΜΜΕ στα χέρια ολιγαρχών και την κατανομή των κρατικών επιδοτήσεων.

Κατασκοπευτικό λογισμικό

Το Κοινοβούλιο καταδικάζει την παράνομη εργαλειοποίηση του όρου «απειλή για την εθνική ασφάλεια» για τις απαράδεκτες υποκλοπές και την παρακολούθηση πολιτικών αντιπάλων, συμπεριλαμβανομένων μελών του ΕΚ. Ως απάντηση στο σκάνδαλο «Predatorgate», οι ευρωβουλευτές ζητούν την ενίσχυση των δημοκρατικών μηχανισμών και αποτελεσματικές έρευνες με τη βοήθεια της Europol. Ζητούν ακόμη να αντιστραφεί η νομοθεσία που έθεσε την ΕΥΠ υπό τον άμεσο έλεγχο του Πρωθυπουργού. Το ψήφισμα εκφράζει ανησυχίες σχετικά με τη μεταφορά της έρευνας για το σκάνδαλο σε διαφορετικό εισαγγελέα και την πολιτική πίεση, τον εκφοβισμό και την παρενόχληση αξιωματούχων που επικρίνουν την κυβέρνηση.

Αστυνομική βία, κακομεταχείριση μεταναστών, δημοκρατικός έλεγχος

Το Κοινοβούλιο τονίζει την υπερβολική χρήση βίας από την αστυνομία και την ανεπαρκή ποιότητα των επακόλουθων ερευνών και δικαστικών αποφάσεων, τις καταγγελίες για διαφθορά, τη διάρκεια των δικαστικών διαδικασιών και τις πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένης της διείσδυσης του οργανωμένου εγκλήματος στην αστυνομία.

Η μεταχείριση των μεταναστών και οι συστηματικές επαναπροωθήσεις ανησυχούν τους ευρωβουλευτές, όπως και οι επιθέσεις κατά της κοινωνίας των πολιτών, ιδίως οι εκστρατείες δυσφήμισης και η δικαστική παρενόχληση ακτιβιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το Κοινοβούλιο δηλώνει ότι η κοινοβουλευτική έρευνα για την τραγωδία στα Τέμπη του Φεβρουαρίου του 2023 φαίνεται να στερείται πολιτικής αμεροληψίας και ανησυχεί για την άρνηση της κυβερνητικής κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας να διεξαγάγει έρευνα για δύο πρώην υπουργούς Μεταφορών, όπως ζητήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Με βάση τα ανωτέρω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αξιοποιήσει όλα τα διαθέσιμα εργαλεία για την αντιμετώπιση των παραβιάσεων των αξιών της ΕΕ στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης αφενός της αξιολόγησης της χρήσης των κονδυλίων της ΕΕ στο πλαίσιο του κανονισμού περί κοινών διατάξεων σύμφωνα με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, αφετέρου σε σχέση με τη μη εφαρμογή των αποφάσεων των ευρωπαϊκών δικαστηρίων σύμφωνα με τον κανονισμό για την αιρεσιμότητα του κράτους δικαίου.

Σχετικές πληροφορίες

Οι ευρωβουλευτές έχουν επανειλημμένα εκφράσει ανησυχίες σχετικά με την κατάσταση της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα, με βάση την πλατφόρμα του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Ασφάλεια των Δημοσιογράφων και τον Παγκόσμιο Δείκτη Ελευθερίας του Τύπου. Επιπλέον, Δείκτης Αντίληψης της Διαφθοράς 2023 σημειώνει ανησυχητική πτώση για ζητήματα που αφορούν το κράτος δικαίου.

Ο ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με το ψήφισμα σχολίασε: «Η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός καταδικάστηκαν από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την έλλειψη ελευθερίας του τύπου στην Ελλάδα, την υποχώρηση του Κράτους Δικαίου και της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης! Ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση κατηγορούνται για τις υποκλοπές, τις slapps αγωγές σε βάρος ερευνητών δημοσιογράφων, τη λίστα Πέτσα, τη μη διερεύνηση της δολοφονίας του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ, τη μη απόδοση ευθυνών για το έγκλημα των Τεμπών και το τραγικό ναυάγιο της Πύλου, τις πιέσεις σε βάρος λειτουργών της δικαιοσύνης και των ανεξάρτητων αρχών. Επιπλέον, καλείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιολογήσει την εκταμίευση των ευρωπαϊκών κονδυλίων στην Ελλάδα. Και με την σφραγίδα, πλέον, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η αξιοπιστία της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού είναι μηδενική και εκθέτει ανεπανόρθωτα την χώρα μας στην Ευρώπη και διεθνώς!».

Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ με ανακοίνωσή του σχολιάζει το ψήφισμα για το Κράτος Δικαίου στην Ελλάδα λέγοντας: «Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περιγράφει με τα πιο μελανά χρώματα τα επιτεύγματα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας στην υποβάθμιση του κράτους δικαίου στη χώρα μας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναδεικνύει μεταξύ άλλων τις ευθύνες της Κυβέρνησης και προσωπικά του Πρωθυπουργού για το σκάνδαλο των υποκλοπών, καταδικάζει τις προσπάθειες συγκάλυψης και τις επιθέσεις από Υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας προς τις Ανεξάρτητες Αρχές που επιτελούν το ελεγκτικό τους έργο. Επισημαίνει ακόμα τη συγκάλυψη, που επιχείρησε η κυβερνητική πλειοψηφία για την τραγωδία των Τεμπών απορρίπτοντας το αίτημα για σύσταση προανακριτικής επιτροπής στη βάση του πορίσματος του Ευρωπαίου Εισαγγελέα όπως είχε ζητήσει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής. Πρόσφατα, ο Πρωθυπουργός επαναλάμβανε ότι η Ελλάδα «ανήκει στη Δύση». Σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναδεικνύει με τον πιο εμφατικό τρόπο την απόσταση μεταξύ διακηρύξεων και κυβερνητικής πρακτικής. Η Ελλάδα είναι και πρέπει να παραμείνει μια ισχυρή δημοκρατία. Είναι καθήκον όλων μας να αντιδράσουμε στις συστηματικές επιθέσεις στο κράτος δικαίου, που εκθέτουν τη χώρα μας διεθνώς».

Η Ελληνική Λύση ανέφερε ότι «δια του Ευρωβουλευτή της, ΦΡΑΓΚΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ), καταψήφισε την Πρόταση Ψηφίσματος σχετικά με το κράτος δικαίου και την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα. Παρά το ότι συμφωνούμε πλήρως με την πλειοψηφία των σημείων της συγκεκριμένης πρότασης, ο όρος «μειονότητες» που εμπεριέχεται στο ψήφισμα, το καθιστά εθνικά επικίνδυνο. Στην Ελλάδα υπάρχει μία και μόνη μειονότητα και αυτή είναι θρησκευτική. Οποιοσδήποτε άλλος ισχυρισμός υποκρύπτει δόλο και εξυπηρετεί συμφέροντα που επιβουλεύονται την εθνική ασφάλεια και εθνική ακεραιότητα. Θεωρούμε αδιανόητο να συσχετίζονται τα δίκαια αιτήματα σχετικά με την πλήρη διαλεύκανση του εθνικού εγκλήματος των Τεμπών, το έγκλημα των παρακολουθήσεων, ο ανελέητος διωγμός Ελλήνων δημοσιογράφων, η καταστρατήγηση του κράτους δικαίου από τη ΝΔ, με τις επιδιώξεις εχθρών του έθνους, τις οποίες φυσικά δεν πρόκειται να νομιμοποιήσουμε με την ψήφο μας. Υπενθυμίζουμε ότι η Ελληνική Λύση είναι ο κύριος στόχος όλων των ολοκληρωτικών και αντιδημοκρατικών πρακτικών της κυβέρνησης Μητσοτάκη, η οποία είχε επιστρατεύσει ακόμα και τις λεγόμενες ανεξάρτητες αρχές, προκειμένου να μας εξοντώσει πολιτικά. Σε καμία περίπτωση όμως η Ελληνική Λύση δεν πρόκειται να προτάξει το όποιο κομματικό συμφέρον, έναντι του εθνικού συμφέροντος. Τέλος, η Ελληνική Λύση δεν πρόκειται ποτέ να προσυπογράψει ψήφισμα το οποίο συμπεριλαμβάνει οποιασδήποτε μορφής μείωση της ευρωπαΐκής χρηματοδότησης προς την Ελλάδα. Όποιοι επιθυμούν κάτι τέτοιο, δεν πλήττουν την κυβέρνηση, αλλά τον ελληνικό λαό.»

