Στρεπτόκοκκος - Θάνατος 9χρονης: Δεύτερο κρούσμα στο σχολείο της

Εκλεισε για προληπτικούς λόγους το σχολείο του άτυχου κοριτσιού. Πως είναι η υγεία του δεύτερου παιδιού που προσβλήθηκε από στρεπτόκοκκο.

Συναγερμός σήμανε στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Ορεστιάδας όπου φοιτούσε η 9χρονη που πέθανε από στρεπτόκοκκο. Κλειστό το σχολείο μέχρι την Δευτέρα εντοπίστηκε και άλλο κρούσμα.

Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, πάρθηκε η απόφαση για προληπτική αναστολή της λειτουργίας του σχολείου καθώς εντοπίστηκε και άλλο κρούσμα λοίμωξης από στρεπτόκοκκο. Τα παιδιά πήγαν κανονικά στο σχολείο το πρωί αλλά αργότερα ειδοποιήθηκαν οι γονείς και κηδεμόνες τους να τα παραλάβουν πριν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα μαθημάτων. Το σχολείο θα επαναλειτουργήσει την ερχόμενη Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου.

Πώς «έσβησε» η 9χρονη από στρεπτόκοκκο, τι έδειξε η ακτινογραφία θώρακος

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τον θάνατο του μόλις 9 ετών κοριτσιού από στρεπτόκοκκο στο Διδυμότειχο. Το ανήλικο παιδί άφησε την τελευταία του πνοή τη Δευτέρα (5/2). Σύμφωνα με τους γονείς, έπαιρνε ήδη αντιβίωση, ωστόσο η κατάστασή του παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση και λίγη ώρα μετά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο κατέρρευσε.

Το κορίτσι μεταφέρθηκε από τους γονείς της στο νοσοκομείο με συμπτώματα βαριάς αναπνευστικής ανεπάρκειας και το τεστ που της είχε γίνει βγήκε θετικό στο βακτήριο του στρεπτόκοκκου ενώ κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας για τη διακομιδή, παρουσίασε μεγάλο επεισόδιο αιμόπτυσης και αιφνίδια απώλεια συνείδησης. Η υγεία επιδεινώθηκε ραγδαία ώσπου κατέληξε. Οι γιατροί πάλεψαν μια ώρα για να την επαναφέρουν αλλά δυστυχώς ήταν αργά.

Το πόρισμα του ιατροδικαστή για τον θάνατο της 9χρονης

Λοίμωξη αναπνευστικού συστήματος και οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια συνεπεία λοίμωξης από στρεπτόκοκκο έδειξε το πόρισμα του ιατροδικαστή Παύλου Παυλίδη μετά τη διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής στη 9χρονης.

