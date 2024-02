Οικονομία

Ινδία: Χωρίς ρώσικο πετρέλαιο, η τιμή θα έφτανε στα 150 δολάρια το βαρέλι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι τιμές του πετρελαίου βρίσκονται υπό πίεση παρά την αύξηση των εντάσεων στην Ερυθρά Θάλασσα και τους φόβους για επέκταση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή.

-

Η Ινδία διατηρεί τις παγκόσμιες τιμές του αργού προσιτές αγοράζοντας πετρέλαιο από τη Ρωσία, δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας της Ινδίας. «Ο κόσμος είναι ευγνώμων που η Ινδία αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο», δήλωσε ο υπουργός Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου της Ινδίας, Hardeep Singh Puri, στο CNBC, στο περιθώριο του συνεδρίου India Energy Week.

«Αν αρχίσουμε να αγοράζουμε περισσότερο πετρέλαιο από τη Μέση Ανατολή, η τιμή του πετρελαίου δεν θα είναι στα 75 ή 76 δολάρια. Θα είναι στα 150 δολάρια», πρόσθεσε.

Από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, τα διυλιστήρια της Ινδίας προμηθεύονται ρωσικό πετρέλαιο με έκπτωση. Από τότε η Μόσχα είναι κύρια πηγή αργού πετρελαίου της Ινδίας, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 36% των εισαγωγών αργού πετρελαίου της χώρας. Κατά συνέπεια, οι εισαγωγές πετρελαίου της Ινδίας από τη Μέση Ανατολή μειώθηκαν σε χαμηλό ρεκόρ.

Οι τιμές του πετρελαίου βρίσκονται υπό πίεση παρά την αύξηση των εντάσεων στην Ερυθρά Θάλασσα και τους φόβους για επέκταση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή.

Ο Ινδός υπουργός δήλωσε ότι δεν «ανησυχεί υπερβολικά» για το αν θα αυξηθούν οι τιμές ως αποτέλεσμα της έλλειψης διαθεσιμότητας ή της οικονομικής προσιτότητας του πετρελαίου.

Η Ινδία αναμένεται να είναι ο μεγαλύτερος μοχλός αύξησης της παγκόσμιας ζήτησης πετρελαίου από το 2023 έως το 2030, ανέφερε ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας σε έκθεσή του την Τετάρτη. Ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι έχει ανακοινώσει σχέδια για την ενίσχυση της ετήσιας ικανότητας διύλισης πετρελαίου της χώρας κατά σχεδόν 80% σε 450 εκατομμύρια τόνους.

Η Ινδία έχει θέσει ως φιλόδοξο στόχο την κάλυψη του 50% της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέχρι το 2030 και τη μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κατά 100% έως το 2050. Επί του παρόντος, το 75% της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας προέρχεται από ορυκτά καύσιμα.

Με πληροφορίες από CNBC και Ημερησία

Ειδήσεις σήμερα:

Αγρότες: το 15μελές και τα αιτήματα για το ραντεβού στο Μαξίμου

Ο Πάπας Φραγκίσκος συνάντησε τον Χαβιέρ Μιλέι

Πανεπιστημιούπολη: Εμπρησμός σε 4 αυτοκίνητα (βίντεο)