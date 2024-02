Κοινωνία

Επεισόδια μετα το πανεκπαιδευτικό συλλαλήτηριο: Μολότοφ και φωτιές σε κάδους (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, αστυνομικός χτυπήθηκε από βόμβα μολότοφ και έπιασε φωτιά.

-

Επεισόδια μεταξύ διαδηλωτών του αντιεξουσιαστικού χώρου και αστυνομίας σημειώνονται την Πέμπτη το απόγευμα στη Νομική Σχολή στην οδό Σόλωνος, στον απόηχο του συλλαλητηρίου των Φοιτητικών Συλλόγων όλης της χώρας ενάντια στο επικείμενο νομοσχέδιο για την ίδρυση μη κρατικών ΑΕΙ.

Άτομα που φέρονται να πρόσκεινται στον αντιεξουσιαστικό χώρο αφού τοποθέτησαν οδόφραγμα με κάδο απορριμμάτων στη γωνία Μασσαλίας και Ακαδημίας κλείστηκαν μέσα στο κτήριο της σχολής, ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν παραταχθεί έξω από την πύλη της οδού Μασσαλίας και στην παραπάνω γωνία.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, από τα παράθυρα του κτηρίου οι ταμπουρωμένοι διαδηλωτές φαίνονται να εκσφενδονίζουν βόμβες μολότωφ στις αστυνομικές δυνάμεις, με αποτέλεσμα να βρίσκουν στόχο σε έναν αστυνομικό ο οποίος άρπαξε φωτιά. Σε επιχείρηση πάρκινγκ η οποία εδρεύει ακριβώς απέναντι από την πύλη Μασσαλίας εγκλωβίστηκαν 13 άτομα.

Από την αστυνομία πραγματοποιήθηκαν 3 προσαγωγές υπόπτων.

Στο σημείο προσήλθε και η υδροφόρα "Αύρα" της ΕΛΑΣ.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο - Ηράκλειο: “Έσβησαν” οι ελπίδες για τον δίχρονο Νικόλα

Σκιάθος: Απείλησε να σκοτώσει τη γυναίκα του γιατί δεν βρήκε... κρεμμύδια στο σπίτι!

Μάνδρα - Γιαλιάς: το καρτέρι θανάτου, ο σωματοφύλακας που “έλειπε” και το μαύρο αμάξι (βίντεο)