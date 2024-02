Κοινωνία

Ηγουμενίτσα: Αγρότες απέκλεισαν το λιμάνι - Ένταση με οδηγούς φορτηγών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Φορτηγά και νταλίκες που πρόκειται να ταξιδέψουν για Ιταλία, έχουν ακινητοποιηθεί στο 1ο χιλιόμετρο της Εγνατίας πριν την είσοδο τους στο λιμάνι.

-

Σε αποκλεισμό του ρεύματος καθόδου της Εγνατίας Οδού που δίνει πρόσβαση στο λιμένα εξωτερικού της Ηγουμενίτσας, προχώρησαν πριν λίγο αγρότες από την Θεσπρωτία και τα Ιωάννινα. Το κλείσιμο του λιμανιού προκάλεσε ένταση με οδηγούς φορτηγών, οι οποίοι ήθελαν να αναχωρήσουν με τα φορτία τους για τον προορισμό τους.

Οι αγρότες είχαν παρατάξει από χθες φορτηγά και τρακτέρ στην είσοδο του λιμανιού.

Φορτηγά και νταλίκες που πρόκειται να ταξιδέψουν για Ιταλία, έχουν ακινητοποιηθεί στο 1ο χιλιόμετρο της Εγνατίας πριν την είσοδο τους στο λιμάνι.

Είναι κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και παραγωγοί , οι οποίοι ζητούν μέτρα για τη μείωση του κόστους παραγωγής, κατώτατες εγγυημένες τιμές, αποζημιώσεις από φυσικές ή άλλες καταστροφές .

Το μπλόκο αύριο αναμένεται να ενισχυθεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ειδήσεις σήμερα:

Γιώργος Παπακώστας: Θύμα διάρρηξης ο γνωστός σεφ (βίντεο)

Dentist Pass: Αντίστροφη μέτρηση για τη χρήση των voucher

“Ο άλλος άνθρωπος” - Γουβανέλης: Ο Πολυχρονόπουλος “διαχειριζόταν” τον λογαριασμό της μητέρας του (βίντεο)