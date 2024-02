Κόσμος

Ελβετία: Η Αστυνομία σκότωσε 32χρονο Ιρανό που κρατούσε ομήρους σε τρένο

Το θύμα που ήταν οπλισμένο με τσεκούρι και μαχαίρι, τραυματίσθηκε θανάσιμα στη διάρκεια της επέμβασης της Αστυνομίας.

Η ελβετική αστυνομία ανακοίνωσε πως ένας 32χρονος Ιρανός, ο οποίος είχε ζητήσει άσυλο στην Ελβετία, κράτησε για σχεδόν τέσσερις ώρες 15 ομήρους σε τρένο ανάμεσα στο Μπολμ και το Ιβερντόν-λε-Μπεν οπλισμένος με ένα τσεκούρι και ένα μαχαίρι, μέχρι που η αστυνομία εισέβαλε στο τρένο και τον σκότωσε αργά το βράδυ της Πέμπτης.

«Οι όμηροι απελευθερώθηκαν όλοι σώοι και αβλαβείς», ανέφερε με σημερινή δήλωσή της η αστυνομία του καντονιού του Βο. «Ο άνδρας που κρατούσε ομήρους τραυματίσθηκε θανάσιμα στη διάρκεια της επέμβασης». Η αστυνομία δεν έδωσε λεπτομέρειες αναφορικά με τα ενδεχόμενα κίνητρα του δράστη.

Οι καταστάσεις με συλλήψεις ομήρων είναι σπάνιες στην Ελβετία, ωστόσο έχουν συμβεί στο παρελθόν σε τράπεζες και επιχειρήσεις. Τον Ιανουάριο 2022, εργαζόμενοι μιας ωρολογοποιίας είχαν συλληφθεί όμηροι και είχαν αναγκασθεί να ανοίξουν ένα χρηματοκιβώτιο που περιείχε πολύτιμα μέταλλα.

