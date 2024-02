Οικονομία

Χατζηδάκης: Aπό “μαύρο πρόβατο” γίναμε η ευχάριστη έκπληξη της Ευρώπης

Ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε την πρόοδο που επιτεύχθηκε στην οικονομία από το 2019, σήμερα στη συζήτηση με θέμα «Ο Δρόμος προς την Ανάκαμψη».

«Κατά την προηγούμενη τετραετία, λόγω της πολιτικής που εφάρμοσε η κυβέρνηση Μητσοτάκη και συνολικά η Νέα Δημοκρατία, η Ελλάδα σταμάτησε να είναι το μαύρο πρόβατο και αναδείχθηκε σε ευχάριστη έκπληξη για την Ευρώπη», επεσήμανε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας σήμερα στη συζήτηση με θέμα «Ο Δρόμος προς την Ανάκαμψη» που συνδιοργανώνουν στην Αθήνα η Νέα Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα.

Ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε την πρόοδο που επιτεύχθηκε στην οικονομία από το 2019 σημειώνοντας μεταξύ άλλων:

Το ρυθμό ανάπτυξης που ήταν μεταξύ των τελευταίων και σήμερα είναι τριπλάσιος από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Το γεγονός ότι η κυβέρνηση υλοποίησε το 50 % των προεκλογικών της δεσμεύσεων ένα μήνα μετά τις εκλογές του 2023, χρονιά κατά την οποία υπερκαλύφθηκε ο στόχος για το πλεόνασμα του προϋπολογισμού παρά τις έκτακτες δαπάνες για τις φυσικές καταστροφές.

Την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας μετά από 13 χρόνια, που συνεπάγεται αύξηση των επενδύσεων και μείωση των επιτοκίων δανεισμού. Μόνο για τον δανεισμό του 2024 το όφελος για τους φορολογούμενους από τη μείωση των τόκων φθάνει στα 850 εκατ. ευρώ σε ορίζοντα δεκαετίας.

Τη μείωση των «κόκκινων δανείων» τόσο στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών από 43-44% σε 7%, όσο και συνολικά στην οικονομία (δηλαδή μαζί με αυτά που έχουν πουληθεί από τις τράπεζες), από 98 σε 73 δισ. ευρώ.

Την αύξηση στα έσοδα του Δημοσίου κατά 9,2% το 2023 χωρίς αύξηση των φορολογικών συντελεστών, λόγω της ανάπτυξης και του περιορισμού της φοροδιαφυγής μεταξύ άλλων με την αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Ενδεικτικά το κενό ΦΠΑ μειώθηκε από 23 % το 2018 στο 15% το 2023 και προβλέπεται να διαμορφωθεί σε 9% το 2026.

Την ολοκλήρωση 9 ιδιωτικοποιήσεων και συμβάσεων παραχώρησης μόλις σε 7 μήνες μετά τις εκλογές, που απέφεραν 5,7 δισ. στο Δημόσιο και πιστοποιούν την εμπιστοσύνη των επενδυτών στην ελληνική οικονομία.

Την αύξηση των καταθέσεων κατά 50 δισ. ευρώ από το 2019 μέχρι σήμερα, το 70% των οποίων προέρχεται από τις καταθέσεις των νοικοκυριών. «Αυτό αποτελεί απάντηση σε όσους ισχυρίζονται ότι η ανάπτυξη αφορά μόνο λίγους», ανέφερε ο υπουργός.

Τη μείωση της ανεργίας από 17,5% το 2019 σε 9,2% σε συνδυασμό με την αύξηση τόσο κατώτατου όσο και του μέσου μισθού κατά 20%.

Την αύξηση των πωλήσεων αυτοκινήτων σε 307.000 το 2023 από 109.000 το 2013, που πιστοποιεί την αύξηση των εισοδημάτων.

Αναφερόμενος ειδικότερα στους ευρωπαϊκούς πόρους, ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι η Ελλάδα έχει εξελιχθεί σε πρωταθλήτρια στην αξιοποίησή τους καθώς βρίσκεται στις πρώτες θέσεις απορρόφησης πόρων του ΕΣΠΑ ενώ κατέχει την πρώτη θέση ανάμεσα στα 27 κράτη μέλη σε ποσοστό εκταμιεύσεων του Ταμείου Ανάκαμψης, ως ποσοστό του ΑΕΠ (8,1%).

«Δεν ισχυρίζομαι ότι δεν υπάρχουν προκλήσεις αλλά από την άλλη πλευρά δεν πρέπει να διαγράφουμε τα πάντα. Για το λόγο αυτό άλλωστε η Νέα Δημοκρατία επανεξελέγη και ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι και πάλι πρωθυπουργός. Αποστολή μας είναι να ανεβάσουμε την Ελλάδα ψηλότερα και θα το καταφέρουμε», κατέληξε ο κ. Χατζηδάκης.

