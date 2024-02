Πολιτισμός

Μειονότητα - “Σαδίκ Αχμέτ”: Η ταινία για “Τούρκους” της Θράκης θα προταθεί για Όσκαρ

Τι αναφέρει η εταιρία παραγωγής σε ανακοίνωσή της για την επιθυμητή διεθνή πορεία του έργου.

Η τουρκική εταιρία κινηματογραφικών παραγωγών MCG Film ανακοίνωσε ότι θα υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας για τα Βραβεία Όσκαρ για την ταινία "Sad?k Ahmet".

Όπως μετέδωσε η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία Άννα Ανδρέου ανακοίνωσε ότι η ταινία θα προβληθεί στους κινηματογράφους της Τουρκίας για 1 εβδομάδα, και ότι στις 9 Φεβρουαρίου θα αποσυρθεί η προβολή της. Η ταινία, σκηνοθετημένη από τον Hakan Yonat και γυρισμένη σε συνεργασία του TRT και της MCG Film, παρουσιάστηκε σε 180 αίθουσες την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου.

«Τον Ιούνιο θα θέσουμε υποψηφιότητα για Όσκαρ»

Στην εκδήλωση την οποία διοργάνωσε η εταιρία παραγωγής, έγιναν οι ακόλουθες δηλώσεις:

«Η ταινία μας "Sadik Ahmet" κυκλοφόρησε στις 2 Φεβρουαρίου 2024, και θα βρίσκεται στις αίθουσες "μόνο 7 ημέρες" βάσει των προϋποθέσεων υποψηφιότητας για τα βραβεία Όσκαρ. Οι Τούρκοι της Δυτικής Θράκης, τους οποίους εμπιστεύτηκε η Δημοκρατία της Τουρκίας στην Ελλάδα βάσει της Συνθήκης της Λωζάνης, υπέστησαν αδικίες εντός των συνόρων της Ελλάδας για πολλά χρόνια, και η ζωή του εκλιπόντος Δρος Sad?k Ahmet, ο οποίος αγωνίστηκε ενάντια σε αυτές τις αδικίες, έχει ιδιαίτερη σημασία, τόσο για το κράτος μας όσο και για όλους τους καταπιεσμένους λαούς του κόσμου, από την άποψη της υπεροχής, των διεθνών εννοιών των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της παγκόσμιας ειρήνης και της ισότητας των πολιτών.

Η ταινία μας είναι συμπαραγωγή της TRT και των πολύτιμων συνεργατών:

Ένωση Επαγγελματιών Παραγωγών Κινηματογράφου και Τηλεόρασης Ανατολίας

Ένωση Επαγγελματιών Ηθοποιών Κινηματογράφου

Ένωση Δημιουργών Ντοκιμαντέρ

Ένωση Επαγγελματιών Παραγωγών Κινηματογράφου

Ένωση Επαγγελματιών Συγγραφέων Σεναρίων και Διαλόγων

Ένωση Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Κινηματογραφικών Εταιριών Τουρκίας

Ένωση Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Κινηματογραφικών και Τηλεοπτικών Εταιριών

Επαγγελματική Ένωση Παραγωγών Κινηματογραφικών Έργων

Ένωση Παραγωγών Τηλεοπτικών και Κινηματογραφικών Ταινιών

Ένωση Ηθοποιών Σύγχρονου Κινηματογράφου

Ένωση Σκηνοθετών

Ένωση Σεναριογράφων

Ένωση Εργαζομένων στον Κινηματογράφο

Ένωση Σεναριογράφων Κινηματογράφου

Ένωση Ηθοποιών Κινηματογράφου και

Τουρκική Δημοκρατία (αιγίδα).

Εφόσον εγκριθεί ως σκόπιμο και επαρκές και από την Επιτροπή Καλλιτεχνικών Δραστηριοτήτων, η οποία αποτελείται από εκπροσώπους της Γενικής Διεύθυνσης Κινηματογράφου του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, δηλώνουμε ότι θα υποβάλουμε υποψηφιότητα εκ μέρους της Δημοκρατίας της Τουρκίας τον Ιούνιο για το Όσκαρ Ξένης Ταινίας».

