“I LOVE Σου Κου”: “Πλούσια” η θεματολογία του Σαββατοκύριακου

Όσα θα δούμε το δεύτερο Σαββατοκύριακο του Φεβρουαρίου στο “I LOVE Σου Κου”, με την Μπέτυ Μαγγίρα.

Η Μπέττυ Μαγγίρα μαζί με τον Δημήτρη Μακαλιά, τον Τάσο Μπιμπισίδη, τη Σίσσυ Καλλίνη και όλη την ομάδα του «Ι LOVE ΣΟΥ ΚΟΥ» κάθε Σαββατοκύριακο στις 09:50 μας υποδέχονται στο «εξοχικό» τους και μας κάνουν να αγαπήσουμε ακόμα περισσότερο τα Σαββατοκύριακά μας, σε ένα πρωινό ζωντανό τηλεοπτικό μαγκαζίνο που τα έχει όλα!

Αυτό το Σαββατοκύριακο, 10 & 11 Φεβρουαρίου το «Ι LOVE ΣΟΥ ΚΟΥ» θα είναι γεμάτο με ενδιαφέροντα νέα μέσα από πλούσιο τηλεοπτικό ρεπορτάζ, ειδήσεις που αφορούν τους σταρ του εξωτερικού και αποκλειστικές συνεντεύξεις με τους Σταμάτη Κραουνάκη, Κατερίνα Παπουτσάκη, Γιάννη Σαββιδάκη και Γιώργο Χατζηνάσιο.

Το Σάββατο 10 Φεβρουαρίου, καλεσμένη στο στούντιο του «Ι LOVE ΣΟΥ ΚΟΥ» θα είναι η Ντορέττα Παπαδημητρίου.

Ακόμα, θα συνδεθούμε με τον ανταποκριτή του ΑΝΤ1 στο Λονδίνο, Ισαάκ Καριπίδη, για να μάθουμε τα νεότερα της υγείας του Βασιλιά Καρόλου.

Στην παρέα μας θα προστεθεί και η Ανδριάνα Μανέτα, που έχει εργαστεί ως κειμενογράφος του βρετανικού παλατιού, για να μας αποκαλύψει τα πάντα για το παρασκήνιο της ανακοίνωσης για την υγεία του Βασιλιά Καρόλου.

Την Κυριακή 11 Φεβρουαρίου, καλεσμένη στο στούντιο του «Ι LOVE ΣΟΥ ΚΟΥ» θα είναι η Μυρτώ Αλικάκη.

Μαζί μας θα είναι και ο Στάθης Σχίζας, για να μιλήσουμε για το «Survivor».

Ακόμα, ο Νίκος Καρβέλας θα ετοιμάσει νόστιμες και λαχταριστές συνταγές, η Αθηνά Αφαλίδου θα σχολιάσει όλα τα αστεία τηλεοπτικά στιγμιότυπα της εβδομάδας και η αγαπημένη Λίτσα Πατέρα θα μας πει τις αστρολογικές προβλέψεις της εβδομάδας που έρχεται.

«Ι LOVE ΣΟΥ ΚΟΥ» ΜΕ ΤΗΝ ΜΠΕΤΤΥ ΜΑΓΓΙΡΑ_ Κάθε Σαββατοκύριακο στις 09:50 στον ΑΝΤ1.

Δείτε το trailer:

Συντελεστές:

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ : Κώστας Υφαντής

: Κώστας Υφαντής ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ : Δέσποινα Γρηγοροπούλου

Β . ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗ : Γιάννης Σημαντηράκης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΛΕΣΜΕΝΩΝ : Αλέξανδρος Κωνσταντάκης

#Ilovesoukou

Instagram: @ilovesoukou

Facebook: @ilovesoukou

