Κοινωνία

“Άλλος Άνθρωπος”: Η παράκληση Πολυχρονόπουλου και οι νέες καταγγελίες (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στις εγκαταστάσεις της Οργάνωσης εμφανίστηκε ο ιδρυτής της. Πρώην εθελοντές που ήταν στο πλευρό του κάνουν νέες καταγγελίες μέσω του ΑΝΤ1.

-

Ρεπορτάζ: Κέλλυ Χεινοπώρου, Φαίη Φωτιου

Με ένα καφέ στο χέρι και γρήγορο βήμα, ο Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος βγαίνει από το κτίριο του «’Αλλου Ανθρώπου» και ερωτηθείς «τι έχει να πει σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν δώσει έστω και ένα ευρώ;», απάντησε:

«Να έρθουν... να έρθουν να δούνε τι κάνουμε». Στην βροχή των ερωτήσεων, αναφορικά με τα όσα καταγγέλλουν οι πρώην συνεργάτες του, ο ιδρυτής της Κοινωνικής Κουζίνας, που ελέγχεται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ζητά από όλους να δουν το έως τώρα έργο του. Ωστόσο, ωφελούμενοι του «Άλλου Ανθρώπου», εθελοντές αλλά και πρώην συνεργάτες του ιδρυτή του, καταγγέλλουν ότι έβλεπαν έναν... άλλον άνθρωπο.

Πρώην ωφελούμενη Κοινωνικής Κουζίνας «Ο Άλλος Άνθρωπος», δήλωσε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το Πρωινό» πως «τα καλά τα μέλια, τις μαρμελάδες τις καλές, τις χειροποίητες, τα ζαμπόν, τα τυριά , όλα αυτά δεν τα πήρε ποτέ κανένας, ούτε τα έβαζε σε κανένα πρωινό. Είχαν γύρω στα 300 κομμάτια χλωρίνες και έλεγες πχ να πάρω μια χλωρίνη για το σπίτι, και σου έλεγε «όχι, είναι για εδώ, για το χώρο».

Ωφελούμενοι της συγκεκριμένης δομής, καταγγέλλουν ότι ο «Άλλος Άνθρωπος απέκρυβε ακριβά τρόφιμα και συσκευές που έφταναν από δωρεές, προκειμένου αργότερα να τα μεταπωλήσουν!

Μέχρι και αναπηρικά αμαξίδια, τηλεοράσεις, υπολογιστές στο κουτί του φέρνανε, ερχόντουσαν Πακιστανοί και τσιγγάνοι και φορτώνανε φορτηγάκια. Και φυσικά έπαιρναν χρήματα γιατί έβλεπα ότι όταν ερχόντουσαν , βλέπαν τον Πολυχρονόπουλο σαν να ήταν συνεταίρος τους», δηλώνει στον ΑΝΤ1 ο Γιώργος Κοτσαμπασάκης, ο οποίος ήταν εθελοντής στην Κοινωνική Κουζίνα και είχε συνεργαστεί για χρόνια με τον Πολυχρονόπουλο. Όπως καταγγέλλει, με μήνυσή του στις Αρχές, ο «Άλλος Άνθρωπος» συγκέντρωνε μαύρο χρήμα σε κουμπαράδες τους οποίους έβγαζε σε δράσεις της Κουζίνας, προς υποστήριξη των σκοπών της δομής

«Δεν ήταν μόνο οι λογαριασμοί αλλά και αυτά που ρευστοποιούσε από πράγματα, από οικοσκευές, και είχε και τους κουμπαράδες , ο κάθε κουμπαράς είχε τουλάχιστον 1000 ευρώ την ημέρα», συμπληρώνει ο ίδιος.

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης για Ταμείο Ανάκαμψης: Ελληνικής “ιδιοκτησίας” σε μεγάλο ποσοστό οι μεταρρυθμίσεις

Σχολική βία: Μαθητής στο νοσοκομείο μετά από άγριο ξυλοδαρμό

Νοσοκομεία: Στάση εργασίας τη Δευτέρα - Ποιες ώρες δεν θα εξυπηρετούν