Συντάξεις Μαρτίου: Οι ημερομηνίες πληρωμής

Δύο ιδιαιτερότητες, οι 29 ημέρες του Φεβρουαρίου και ένα Σαββατοκύριακο, "φέρνουν γρηγορότερα" τις πληρωμές, τουλάχιστον για τους μισούς συνταξιούχους.

"Ευχάριστη ανατροπή" για την πληρωμή των συνταξιούζων για τις συντάξεις Μαρτίου 2024 φέρνει το γεγονός ότι ο Φεβρουάριος έχει 29 ημέρες και ως εκ τούτου η πληρωμή για τους συνταξιούχους θα έρθει λίγο πιο "κοντά", ενώ και ένα Σαββατοκύριακο επισπεύδει ακόμη περισσότερο την καταβολή τουλάχιστον για τους μισούς δικαιούχους.

Έτσι, όπως είπε στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» του ΑΝΤ1 ο πρώην Υπουργός Εργασίας, Γιώργος Κουτρουμάνης, οι δικαιούχοι θα ξεκινήσουν να πληρώνονται ουσιαστικά πριν από την τελευταία εβδομάδα του μήνα.

Έτσι, όπως ανέφερε ο κ, Κουτσουμάνης, οι ημερομηνίες πληρωμής για τους συνταξιούχους όλων των Ταμείων των συντάξεων Μαρτίου 2024 είναι οι εξής:

Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου, άρα πίστωση στους λογαριασμούς των συνταξιούχων από το απόγευμα της Παρασκευής 23 Φεβρουαρίου

για τις κύριες συντάξεις των μη μισθωτών (τ. ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ) για τις κύριες συντάξεις όσων βγήκαν στην σύνταξη - ανεξαρτήτως Ταμείου - από την Πρωτοχρονιά του 2017 και μετά για τις επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα

Τετάρτη 28 Φεβερουαρίου, άρα πίστωση τους λογαριασμούς το απόγευμα της Τρίτης 27 Φεβερουαρίου

για τις κύριες συντάξεις των μισθωτών (ΙΚΑ, ΔΗΜΟΣΙΟ, ΕΝΣΤΟΛΩΝ, ΝΑΤ, ΔΕΚΟ) για τις επικουρικές συντάξεις του δημόσιου τομέα

