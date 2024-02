Κοινωνία

Ανήλικος χάκαρε λογαριασμούς και απειλούσε τους γονείς φίλου του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η καταγγελία που έγινε έναυσμα για τις έρευνες που οδήγησαν στο 17χρονο αγόρι.

-

Από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος ταυτοποιήθηκε 17χρονος, ο οποίος κατηγορείται για παράνομη πρόσβαση σε συστήματα πληροφοριών καθώς και απειλή μέσω διαδικτύου, σε βάρος έτερου ανηλίκου και των γονέων του.

Για τη διερεύνηση της υπόθεσης, προηγήθηκε καταγγελία του γονέα του ανηλίκου- θύματος, σύμφωνα με την οποία, ο ανωτέρω κατηγορούμενος είχε καταφέρει να αποκτήσει παράνομη πρόσβαση σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές καθώς και σε λογαριασμούς μέσων κοινωνικής δικτύωσης και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιούσε ο ίδιος και ο ανήλικος γιος του.

Επιπλέον, πραγματοποιούσε σε βάρος του ίδιου και της συζύγου του, απατηλές τηλεφωνικές κλήσεις, ενώ παράλληλα, τους απέστειλε ψευδή και απειλητικά μηνύματα μέσω κινητού τηλεφώνου και άγνωστου λογαριασμού σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Τα ανωτέρω τέθηκαν υπόψη της εισαγγελικής Αρχής, από την οποία παραγγέλθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, ενώ από την επακόλουθη διαδικτυακή έρευνα και την αξιοποίηση ψηφιακών στοιχείων, κατέστη δυνατή η ταυτοποίηση του ανήλικου- κατηγορουμένου ως διαχειριστή του ανωτέρω λογαριασμού σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Παράλληλα, διακριβώθηκε η διεύθυνση κατοικίας του, ενώ από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε αυτή, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, 2 κινητά τηλέφωνα και φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής.

Η δικογραφία τακτικής διαδικασίας που σχηματίστηκε υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ τα ψηφιακά πειστήρια που κατασχέθηκαν θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη.

Με αφορμή την υπόθεση αυτή αξίζει να σημειωθεί ότι, στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας (www.astynomia.gr) και συγκεκριμένα στο banner οδηγός του πολίτη, είναι διαθέσιμες χρήσιμες συμβουλές σχετικά με την αποφυγή εξαπάτησης των πολιτών καθώς και την ασφαλή πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Ειδήσεις σήμερα:

Κάλυμνος: Γυναικολόγος ξέχασε το κεφάλι εμβρύου στην κοιλιά εγκύου!

Κασσελάκης - Τέμπη: Στο σημείο της τραγωδίας ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ (βίντεο)

Φάληρο: Σταμάτησαν ταξί και το έκλεψαν